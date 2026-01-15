Buscan a Job Armando y Florencio, desaparecidos en San José del Cabo

A poco más de una semana de la desaparición de dos hombres en San José del Cabo, Brenda, esposa de Job Armando Félix Rodríguez, hizo un llamado público a la ciudadanía de San José del Cabo y del municipio de Los Cabos para aportar cualquier información que permita dar con el paradero de su esposo y su cuñado, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 6 de enero de 2026.

De acuerdo con su testimonio, Job Armando y su esposa llegaron a San José del Cabo el pasado 16 de diciembre, y fue el 6 de enero cuando se perdió toda comunicación con Job Armando Félix Rodríguez y Florencio Félix Rodríguez, quienes viajaban juntos a bordo de una camioneta Jeep gris.

Ante la falta de información sobre su paradero, Brenda decidió recurrir al apoyo de la sociedad, al asegurar que la familia no tiene conflictos con nadie y que desconocen qué pudo haber ocurrido, ya que son recién llegados a la zona.

“Nosotros llegamos aquí a San José del Cabo el día 16 de diciembre y mi esposo desapareció el día 6 de enero del 2026, dejó de contestar. Las autoridades aún no hacen nada. Por eso, de corazón, le pido que me ayuden a encontrarlo, saber algo de él. Le pido a Dios que esté sano y salvo porque él es el único que puede ayudarme. Él es el único que tiene la última palabra, pero de corazón le pido a la sociedad de aquí de San José del Cabo que me ayude si alguien sabe algo sobre él”, expresó Brenda, esposa de Job Armando.

La esposa de Job Armando subrayó que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para avanzar en su localización, por lo que pidió que los datos puedan proporcionarse incluso de manera anónima.

Asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur ya difundió las fichas de búsqueda de Job Armando Félix Rodríguez y Florencio Félix Rodríguez, con el objetivo de ampliar su localización en la entidad.

Finalmente, la familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para compartir las fichas de búsqueda y mantener visible el caso, con la esperanza de que Job Armando y Florencio puedan regresar con vida a casa.

Este hecho ocurre en un contexto en el que colectivos de búsqueda en Baja California Sur han activado fichas de localización tras la desaparición de personas durante los meses de diciembre y enero, y en algunos casos han advertido sobre presuntas privaciones ilegales de la libertad, manteniendo a varias personas en calidad de no localizadas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur