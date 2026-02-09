Joe Montana y Tom Brady reciben histórica ovación en la ceremonia del Super Bowl LX

La emoción de la NFL alcanzó su punto máximo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante la ceremonia previa del Super Bowl LX.

En un homenaje que quedará marcado en la historia del deporte, las leyendas Joe Montana y Tom Brady fueron presentadas ante miles de aficionados, desatando la ovación más sonora y prolongada de la tarde.

El evento, que enfrentó a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sirvió como el escenario perfecto para reunir a los dos máximos referentes en la historia de los emparrillados, quienes compartieron el campo una vez más bajo una lluvia de aplausos.

El protocolo previo al juego no solo vibró con la nostalgia de las leyendas, sino también con un despliegue musical de primer nivel. La banda de punk rock Green Day encendió los ánimos de los asistentes con un show cargado de energía, mientras que Charlie Puth fue el encargado de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos.

La presencia de Tom Brady, quien posee el récord de siete anillos de campeón, y Joe Montana, el ícono de los San Francisco 49ers, recordó a las nuevas generaciones la magnitud de la gloria que se disputa en el “Super Domingo”.

Este emotivo reencuentro ocurrió en un estadio volcado principalmente con los Seattle Seahawks, aunque el respeto por las figuras históricas fue unánime. Mientras los jugadores actuales como Drake Maye y Sam Darnold se preparaban para el inicio de las acciones, el tributo a quienes forjaron las dinastías de los Patriots y los 49ers elevó la temperatura en las gradas.

La ceremonia reafirmó por qué el Super Bowl es el evento deportivo más visto y esperado del año, mezclando la mística del pasado con la intensidad del presente.

La lucha por el trono: Récords y estadísticas de los quarterbacks

En el marco de esta celebración, es imposible no analizar las estadísticas que colocan a estos personajes en el Olimpo del fútbol americano.

Tom Brady lidera la lista histórica con siete títulos de Super Bowl (seis con New England y uno con Tampa Bay), además de contar con cinco galardones como Jugador Más Valioso (MVP).

Por su parte, Joe Montana mantiene un récord impecable de cuatro victorias en cuatro apariciones, habiendo obtenido el MVP en tres de ellas, una marca que recientemente igualó la estrella de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

La comparativa entre estas figuras sigue siendo el tema central de debate para los expertos y la afición. Mientras que la longevidad de Brady es inalcanzable, la eficiencia de Montana en momentos de alta presión durante la década de los 80 definió una era.

En el actual Super Bowl LX, la expectativa recae sobre los jóvenes mariscales de campo que buscan iniciar su propio camino hacia el Salón de la Fama, inspirados por el legado de quienes hoy fueron ovacionados en el centro del diamante.

