Johannes Kaiser, el outsider libertario que sacude la elección presidencial en Chile

La figura de Johannes Kaiser se ha convertido en el eje disruptivo de la contienda presidencial chilena del 16 de noviembre, un escenario en el que el diputado de ultraderecha irrumpió con un discurso radical que ha reconfigurado el debate político. Su ascenso no proviene del aparato tradicional, sino de una narrativa frontal que cuestiona a la izquierda y reivindica ideas libertarias que han ganado terreno en la región.

En un ambiente polarizado, Kaiser cerró su campaña con un acto masivo que sintetizó su estilo: música de AC/DC, arengas de “¡Libertad!” y la promesa de indultar a las fuerzas de seguridad involucradas en la represión de las protestas de 2019. Este énfasis en seguridad y autoridad se ha convertido en la columna vertebral de su propuesta presidencial, con la que busca diferenciarse tanto de Evelyn Matthei como de José Antonio Kast, sus rivales de la derecha tradicional y republicana.

El candidato, de 49 años, ha construido su trayectoria desde la periferia del poder. Nacido en Santiago, vivió en Austria y Alemania, donde cursó —sin concluir— estudios en Derecho, Ciencias Políticas y Filosofía. Antes de llegar al Congreso, trabajó en oficios tan diversos como la construcción, la venta de autos, el periodismo deportivo o la atención en restaurantes, una biografía que él mismo reivindica como prueba de independencia frente al Estado.

Su irrupción pública comenzó en 2013 con el canal de YouTube El Nacional-Libertario, desde el que impulsó su visión política y reunió más de 160 mil suscriptores. A partir de 2016, condujo un programa político semanal que consolidó su base digital y lo perfiló como una voz influyente dentro del mundo libertario. Ese activismo lo llevó primero al Partido Republicano y luego a fundar su propia fuerza: el Partido Nacional Libertario.

La ruptura con el Partido Republicano en 2024 marcó un punto de inflexión. Kaiser, junto con otros cuatro diputados, decidió crear un nuevo referente político al considerar insuficiente la agenda del sector. Su partido postula un Estado limitado, la defensa irrestricta de la propiedad privada, el libre mercado y la legitimidad de la autodefensa. También sostiene posiciones conservadoras en temas sociales, como el rechazo al aborto y la defensa de un modelo de familia tradicional.

Su discurso, sin embargo, no solo se centra en la economía y el tamaño del Estado. Kaiser propone un giro autoritario en seguridad: reforzar la policía, aumentar penas “en todos los delitos” y someter “por la fuerza” a quienes se opongan a ese orden. Asimismo, ha insistido en cerrar la frontera con Bolivia para frenar la migración irregular, una postura que ha dividido a la opinión pública por su tono confrontativo.

Ideológicamente, Kaiser reivindica la figura de Augusto Pinochet y acusa a la izquierda de haber deteriorado a un país que, en su visión, pasó de ser “la joya de la corona latinoamericana” a uno que “se está cayendo a balazos”. Ese relato ha conectado con sectores que sienten que la inseguridad y el descontento social superan la capacidad de respuesta del Estado chileno.

Con esta combinación de “mano dura y economía libre”, Kaiser se lanza como candidato antisistema en una elección marcada por la fragmentación de la derecha. Su apuesta apunta a capitalizar el hartazgo ciudadano con un estilo que replica, en clave chilena, el camino disruptivo de líderes como el argentino Javier Milei.

