John Milton sufre asalto a mano armada en Sinaloa

El conocido hipnotista John Milton fue objeto de un violento asalto el pasado martes 2 de septiembre, aproximadamente a las 17:00 horas, mientras transitaba por la carretera Culiacán–Eldorado, en el estado de Sinaloa.

Un grupo de cuatro hombres armados, a bordo de un sedán gris, interceptó su camioneta y lo obligó a detenerse. Los agresores lo amenazaron y lo despojaron de su vehículo.

Aunque reportes iniciales indicaron que Milton había sufrido una herida leve por una esquirla de bala, el propio hipnotista desmintió esta versión y aseguró que se encuentra bien y sin ninguna lesión.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que el vehículo fue recuperado solo horas después del incidente, gracias a la rápida acción de las autoridades y al sistema GPS del automóvil.

John Milton pide ayuda

John Milton, conocido como “el caballero de la hipnosis”, utilizó sus plataformas digitales para hacer un llamado público.Su principal preocupación no era el vehículo, sino la recuperación de sus pertenencias personales que estaban dentro, específicamente su pasaporte y su visa.

Estos documentos resultaban cruciales para un viaje planeado con sus hijas, el cual llevaba años coordinando. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) ya recibió la denuncia formal y trabaja para identificar a los responsables del suceso.

Gira en un contexto de inseguridad

El incidente ocurre en medio de una gira artística de John Milton por Sinaloa, que incluyó presentaciones recientes en Mazatlán, Los Mochis y Guasave.

Horas antes del asalto, Milton había defendido su decisión de continuar con sus espectáculos en la región, a pesar de la ola de inseguridad que ha afectado la realización de eventos culturales.

Expresó su deseo de contribuir a que la comunidad sinaloense, a la que percibe como “temerosa y asustada“, pueda reencontrar la alegría y la motivación.