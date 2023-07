¡Volvió! Johnny Depp reaparece con bastón tras desmayo en Budapest

Luego de que el actor y músico estadounidense fue encontrado en un hotel de Budapest cuando estaba inconsciente, Johnny Depp volvió a ser el centro de atención de los fanáticos al aparecer en Boston, Massachusetts, caminando con un bastón, lo que preocupó a sus seguidores.

Hasta el momento, Johnny Depp no ha brindado declaraciones sobre su incidente en Budapest, no obstante, regresó a Estados Unidos para ofrecer presentaciones junto a “Hollywood Vampires“, su banda de rock.

El actor estadounidense fue captado en su llegada a la ciudad de Boston, donde aparentemente no presentaba un mal estado de salud, pues portaba uno de sus característicos outfits que lo hicieron lucir con normalidad, sin embargo, fue en ese momento donde se le vio con un bastón en mano, objeto que llamó la atención de los fanáticos, pues se dice que lo utilizó para tener mejor movilidad al caminar.

Previo al show con “Hollywood Vampires“, Johnny se encontró con algunos de sus seguidores que lo esperaban a las afueras del recinto, con quienes se tomó fotos y firmó autografos, confirmando que no parecía tener problemas de salud.

Sin embargo, en los videos compartidos por sus fans, se aprecia que el actor cojea un poco.

✨️ Johnny Depp being greeted by many fans today in Boston ❤️ pic.twitter.com/EI6AStWQxf

— Johnny Depp BR 🇧🇷 (@deppbrazilfc) July 29, 2023