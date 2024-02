El guardameta mexicano Jonathan Orozco anuncia su retiro del fútbol

El reconocido portero mexicano Jonathan Orozco, quien se ha destacado por su carrera con el Club de Fútbol Monterrey, ha anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 37 años de edad. Este anuncio se realizó en una emotiva rueda de prensa que se llevó a cabo en el Estadio BBVA con motivo de un homenaje que le rendirá el club el próximo domingo 18 de febrero.

Orozco, quien ha sido uno de los jugadores clave del Monterrey, compartió con los presentes su decisión, explicando que esta se debe a problemas de salud y a su situación actual sin equipo desde hace siete meses.

El portero expresó su agradecimiento a la institución de Monterrey, donde estuvo desde los 10 años y comenzó su carrera profesional. Su debut se produjo el 13 de agosto de 2005, en un partido ante Atlas, que Rayados ganó por 1 a 0.

A lo largo de su carrera, Orozco se convirtió en una leyenda con Monterrey, siendo parte del equipo que ganó el Apertura 2009 y el Apertura 2010, así como del tricampeonato de la Liga de Campeones de Concacaf en las temporadas 2010-11, 2011-12 y 2012-13, logros que serán recordados por siempre.

El guardameta estuvo cerca de sumar otro título con Monterrey, pero el equipo perdió la final del Clausura 2016 ante Pachuca en su propio campo. Lesiones lo llevaron a ser transferible y terminó siendo vendido en diciembre de 2016 a Santos Laguna, donde permaneció tres años y logró un título más de la Liga Mx en el Clausura 2018.

En 2019, Orozco se unió a Tijuana, donde su desempeño no fue el esperado. Previo al inicio del Apertura 2023, el equipo no renovó su contrato y optó por fichar a Jesús Corona, proveniente de Cruz Azul.

El portero considera que su carrera ha llegado a su fin, y aunque le hubiera gustado tener una última temporada o un último partido con Monterrey, no se pudo dar debido a diversas razones.

“Me hubiese gustado que fuera de otra manera, me hubiese gustado tener esa última temporada o ese último partido con el equipo de mis amores, pero por muchas cuestiones no se pudo dar y decidí que no quería alargar más este tiempo”, sentenció Orozco durante la rueda de prensa.