Michael Jordan extraña la gloria: “Quisiera tomar una pastilla mágica y jugar hoy mismo”

Michael Jordan expresó abiertamente en una reciente entrevista su añoranza por volver a competir en la NBA, declarando que “desearía poder tomar una pastilla mágica y jugar hoy mismo”, el legendario exjugador se sinceró al decir que “lo ama como no te lo imaginas”

A sus 62 años, su nostalgia pone en relieve el peso emocional del retiro para un atleta que dominó el baloncesto profesional. Ya retirado desde 2003 después de 15 temporadas en la NBA, Jordan señala que, tras la jubilación, tanto para él, como para otros atletas deben reinventarse.

Jordan recodó que la “chispa” que lo impulsaba todavía palpita. Su último lanzamiento de balón se remonta a años atrás, durante una visita a una cancha de su casa de golf, donde confesó estar más nervioso que nunca en años.

Como colaborador especial para la cadena NBC en el arranque de temporada de la NBA, su figura vuelve a ocupar un espacio público que ya no es el de jugador, pero sí el de icono persistente.