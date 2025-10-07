Jordi Alba anuncia su retirada del fútbol tras una carrera legendaria

El futbolista español Jordi Alba ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol profesional al finalizar la actual temporada con el Inter Miami de la MLS, poniendo punto final a una brillante trayectoria de más de 20 años en la élite.

A sus 36 años, el lateral izquierdo comunicó su decisión a través de un mensaje en redes sociales, asegurando que se despide “con absoluta convicción, plenitud y felicidad”. Aunque tenía contrato vigente hasta 2027, Alba explicó que siente que ha llegado “el momento adecuado para cerrar una etapa inolvidable”.

Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona y consolidado en el Valencia CF, Jordi Alba regresó al club azulgrana en 2012, donde vivió la época más gloriosa de su carrera. Con el Barça conquistó múltiples Ligas, Copas del Rey y la Champions League, además de convertirse en uno de los mejores laterales del mundo por su velocidad y asociación con Lionel Messi.

En 2023 se unió al Inter Miami, donde compartió vestuario con Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, aportando experiencia y liderazgo en el proyecto estadounidense.

Con la Selección Española, Alba fue campeón de la Eurocopa 2012 y participó en tres Mundiales, dejando huella por su entrega y regularidad en la defensa.

El futbolista catalán cierra su carrera con más de 600 partidos como profesional, una Champions League (2015) y numerosos títulos nacionales e internacionales.

Su retirada marca el adiós a uno de los laterales más importantes del fútbol moderno, símbolo de la era dorada del Barcelona y de la selección española.