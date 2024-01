Jorge Álvarez Máynez cierra precampaña en Monterrey; llevará modelo de NL a México

Cobijado por el ala fuerte del partido naranja en el norte del país, el ex coordinador de campaña de Samuel García aseguró a sus simpatizantes que, de confiar en él para dirigir el destino del país, su equipo replicará lo mejor del modelo “del nuevo” Nuevo León en la República mexicana.

“La vieja política pensó que, sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial, pero no nos conoce, no sabe de qué estamos hechos y no conoce a las miles de personas que han encendido las redes con el ‘fosfo, fosfo’. No conocen a la generación que por ningún motivo va a aceptar que regresemos al México del pasado”, dijo el zacatecano al inicio de su discurso.