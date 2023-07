Jorge Luis Preciado se registra como aspirante del Frente Amplio por México

La pasarela de candidatos en la sede del Partido Acción Nacional (PAN) para el Frente Amplio por México concluyó este martes con el registro de Jorge Luis Preciado, ex diputado de Colima. Con escasa presencia de simpatizantes y medios de comunicación, Preciado se inscribió para encabezar al Frente Amplio conformado por PAN-PRD-PRI de cara a las elecciones de 2024.

Preciado se suma a Santiago Creel, Xochitl Gálvez y Gabriel Quadri, quienes también se registraron horas antes ante la comisión organizadora. Durante su visita a la sede del partido, el ex senador expresó su determinación de recorrer el país y visitar a ex gobernadores panistas en busca de apoyo para ganar el proceso interno.

En su discurso ante un auditorio vacío, Preciado reiteró sus posibilidades de convertirse en el candidato del partido y de la oposición. Sin mencionar nombres, enfatizó que si no es él, le gustaría que le dijeran cuándo y dónde otro candidato sería más adecuado.

“Me dice un señor… Don Jorge, no es su momento, ya hay candidato, no es aquí el México en el que usted puede ganar, no es usted el indicado para encabezar este frente… Y yo les digo a todos, si no es hoy, que me digan cuándo, que si no es aquí, que me digan dónde. Y si no soy yo, que me digan quién”