Jornada 10 de la Liga MX: los partidos más atractivos del miércoles y dónde verlos

La Liga MX continúa con su jornada doble y este miércoles la atención se centra en varios duelos clave que podrían mover la parte alta de la tabla. Entre ellos destacan el regreso de Diego Cocca al Universitario, el choque entre Toluca y Monterrey, y la visita del América a San Luis.

Tigres vs Atlas: el regreso de Diego Cocca

Uno de los encuentros más esperados será el de Tigres recibiendo al Atlas en el Estadio Universitario.

El técnico Diego Cocca vuelve a la cancha donde fue campeón con los felinos, ahora dirigiendo a los rojinegros. Tigres llega en la parte media de la tabla tras un empate en Ciudad Universitaria, mientras que Atlas busca puntos para salir de la zona baja.

Dónde verlo: Afizzionados.

Toluca vs Monterrey: duelo en la cima

En el Nemesio Diez, Toluca y Monterrey protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Los Diablos Rojos vienen de golear a Chivas y quieren defender su título con paso firme, mientras que Rayados, sublíder general, aspira a arrebatar la cima del torneo. Este choque enfrenta a dos de las ofensivas más poderosas del campeonato.

Dónde verlo: TUDN y ViX Premium.

Atlético de San Luis vs América

Otro duelo llamativo será el de Atlético de San Luis contra América en el Estadio Alfonso Lastras.

Las Águilas, que pelean por mantenerse en los primeros lugares, visitan a un San Luis que suele complicar a los equipos grandes en casa.

Dónde verlo: ESPN y Star+.

Cruz Azul vs Querétaro

La jornada también incluye el choque de Cruz Azul contra Querétaro en Ciudad Universitaria.

La Máquina busca consolidar su repunte en la tabla, mientras que los Gallos Blancos intentan sorprender en condición de visitante.

Dónde verlo: ViX Premium.

Una jornada que puede definir posiciones

La combinación de estos partidos hará que la tabla de la Liga MX cambie drásticamente. Los equipos de arriba buscan afianzarse en la pelea por la liguilla, mientras que los de media tabla no pueden darse el lujo de perder puntos en esta fecha doble.