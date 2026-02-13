Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 13 de Febrero, 2026
Los Cabos

Jornada de descacharrización en Chulavista retira 58 toneladas de residuos

Autoridades y vecinos retiraron 58 toneladas de residuos durante la descacharrización en Chulavista, Cabo San Lucas, como parte de acciones de limpieza urbana y reciclaje.
13 febrero, 2026
Retiran 58 toneladas en descacharrización en Chulavista

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

En una jornada de descacharrización en Chulavista , autoridades y ciudadanía lograron retirar 58 toneladas de residuos en la delegación de Cabo San Lucas , como parte de las acciones permanentes para fortalecer la limpieza urbana y el cuidado del entorno en el municipio de Los Cabos .

La actividad fue encabezada por la delegada municipal, Karina de la O Uribe, con la participación de coordinadores delegacionales, vecinas y vecinos de la colonia, además del respaldo de la Guardia Nacional.
Durante la jornada de descacharrización en Chulavista se recolectaron principalmente residuos como plástico, cartón y vidrio, materiales que pueden reciclarse en su totalidad.

La delegada municipal destacó que la descacharrización en Chulavista no solo tuvo como objetivo retirar cacharros y desechos, sino también generar conciencia sobre la correcta separación de residuos desde los hogares.

Explicó que, durante los recorridos, se detectó una alta cantidad de materiales reciclables que pueden llevarse a centros de acopio habilitados mensualmente o entregarse directamente en la Delegación de Cabo San Lucas para su manejo adecuado.

“Si logramos separar plásticos, cartón y vidrio desde casa, reducimos considerablemente la cantidad de basura y nos quedamos prácticamente con el residuo orgánico. Por eso estamos impulsando campañas de concientización junto con jornadas de limpieza y descacharrización en las colonias, para que las familias de Los Cabos se sumen a este esfuerzo que hoy es urgente”, expresó Karina de la O Uribe.

Con estas acciones, la Delegación de Cabo San Lucas refrendó su compromiso de promover entornos más limpios , fortalecer la cultura del reciclaje y mantener la participación ciudadana en beneficio de la comunidad.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

