Invitan a jornada gratuita de esterilización y vacunación antirrábica en San José del Cabo
Con el objetivo de fomentar el cuidado y bienestar animal, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, que preside Christian Agúndez Gómez, a través de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente y en coordinación con Casa Sheila, invita a la ciudadanía a participar en la jornada gratuita de esterilización canina y felina el próximo sábado 19 de octubre en San José del Cabo.
La actividad se llevará a cabo en el colegio GAP, en la colonia Costa Dorada , de 07:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.
Además de las esterilizaciones, se aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas para perros y gatos.
Se recuerda a las personas interesadas que las mascotas deben tener un ayuno mínimo de 8 horas antes del procedimiento.
En el caso de las hembras, no deben estar en gestación, lactancia ni en etapa de celo.
Para agendar una cita, pueden comunicarse al número (624) 241 0500 .
Con estas acciones, el Gobierno de Los Cabos reafirma su compromiso con la protección animal y la promoción de políticas públicas que impulsan el bienestar e integración responsable de los animales de compañía, fortaleciendo así una comunidad más consciente y solidaria.
