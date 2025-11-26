Participan 650 jóvenes en la jornada “Juventud Libre de Violencia” en el CBTIS 256

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto de la Juventud (INJUVE), llevó a cabo la jornada “Juventud Libre de Violencia” en el CBTIS 256 de Cabo San Lucas, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En total, 650 estudiantes participaron en dinámicas y servicios formativos.

Durante la jornada “Juventud Libre de Violencia”, las y los jóvenes recibieron activación física, pruebas rápidas de salud y asesorías en módulos informativos enfocados en bienestar integral, autocuidado y la creación de espacios seguros y libres de agresiones. Cada dependencia instaló actividades propias, lo que permitió una intervención multisectorial con mayor alcance.

Instituciones municipales y sectoriales participaron en “Juventud Libre de Violencia”, entre ellas: INDEM, SIPINNA, IMDIS, Instituto de la Cultura y las Artes, DIF, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Instituto de la Salud, Acción Comunitaria Regional IMSS Bienestar, CAPASITS, Seguridad Pública, Atención Ciudadana, Instituto de la Mujer, Derechos Humanos, Protección Civil, Zofemat y el CBTIS 256 como sede anfitriona.

El Ayuntamiento destacó el entusiasmo de las y los estudiantes, quienes aprovecharon todas las actividades para fortalecer su bienestar físico, social y emocional. La administración municipal reiteró su compromiso de impulsar entornos seguros, prevenir la violencia y promover la igualdad y los derechos de la juventud.