Jornada laboral de 40 horas divide posturas

Un intenso debate se desarrolla en México en torno a la reducción de la Jornada laboral de 48 a 40 horas, tema que ha cobrado fuerza en los últimos días dentro y fuera del Congreso de la Unión. La propuesta, respaldada por sectores políticos y sindicales, plantea además garantizar un día de descanso por cada 40 horas laboradas y un pago adicional para quienes trabajen en Fines de semana.

De acuerdo con legisladores, la reforma no ha sido incluida en la agenda inmediata, aunque diversas comisiones mantienen mesas de diálogo con autoridades, empresarios y sindicatos. En paralelo, la Secretaría del Trabajo ha reiterado que el cambio podría aplicarse de manera gradual hasta el año 2030, buscando equilibrio entre productividad y derechos laborales.

El Congreso de la Unión recibió presiones de distintos grupos para acelerar la discusión. Movimiento Ciudadano y otras bancadas insisten en que el país no puede cerrar el año sin aprobar la reducción a 40 horas. Sin embargo, legisladores como Ricardo Monreal advirtieron que el tema requiere mayor consenso para evitar impactos negativos en pequeñas y medianas empresas.

Especialistas en economía y derecho laboral han señalado que la reducción de la Jornada laboral podría impulsar la calidad de vida y fortalecer la productividad si se implementa con acompañamiento tecnológico. Algunos incluso consideran que la inteligencia artificial y la digitalización permitirán mantener niveles de competitividad con menos tiempo de trabajo presencial.

Empresarios, por su parte, se han mostrado cautelosos. Han expresado que una transición sin planeación afectaría costos operativos y podría reducir contrataciones. Aun así, varios organismos aceptan que el esquema de dos días de descanso es una tendencia global a la que México debe adaptarse tarde o temprano.