Inicia jornada de limpieza y rehabilitación de calles en La Paz tras el huracán Lorena

En respuesta a las afectaciones que dejaron las lluvias derivadas del huracán Lorena, la alcaldesa Milena Quiroga Romero dio el banderazo de inicio a la jornada de limpieza y rehabilitación de calles en la capital del estado.

Quiroga Romero estacó que estas acciones buscan atender vialidades, camellones y banquetas dañadas, así como preparar el terreno para los trabajos de bacheo que comenzarán de manera inmediata en La Paz.

“Solamente le pedimos a la ciudadanía que transiten con mucha precaución, que respeten y nos ayuden a respetar a todos los trabajadores y personas que se están sumando a esta jornada, para que tengamos una jornada segura”, señaló la alcaldesa.

Quiroga Romero recordó que en colonias como Rinconada de las Californias, San Rafael y Mezquitito ya se realizaron trabajos emergentes para evitar inundaciones, logrando mitigar riesgos en las recientes lluvias.

“Hubo un trabajo que hicimos con la Junta Central de Caminos y el Gobierno del Estado para desviar un cauce hacia un arroyo, porque se estaba yendo hacia las viviendas; trabajamos todo el lunes y martes, y funcionó bastante bien”, subrayó.

La presidenta municipal de La Paz reconoció que aunque se aplicarán labores de bacheo en colonias como Villas del Encanto y Progreso, algunas vialidades requieren una repavimentación completa, misma que será programada junto con el Gobierno del Estado para el próximo año.

Con la suma de esfuerzos de autoridades, asociaciones civiles y ciudadanía, la jornada de limpieza busca acelerar el proceso de rehabilitación urbana en La Paz tras los estragos ocasionados por el fenómeno meteorológico.

