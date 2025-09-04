Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Septiembre, 2025
La Paz

Inicia jornada de limpieza y rehabilitación de calles en La Paz tras el huracán Lorena

La alcaldesa Milena Quiroga Romero encabezó el arranque de los trabajos de limpieza y bacheo en vialidades, con apoyo de asociaciones civiles y ciudadanía.
Joaquín Sánchez Castro
4 septiembre, 2025
0
10
Foto: Joaquín Sánchez Castro

En respuesta a las afectaciones que dejaron las lluvias derivadas del huracán Lorena, la alcaldesa Milena Quiroga Romero dio el banderazo de inicio a la jornada de limpieza y rehabilitación de calles en la capital del estado. 

Quiroga Romero estacó que estas acciones buscan atender vialidades, camellones y banquetas dañadas, así como preparar el terreno para los trabajos de bacheo que comenzarán de manera inmediata en La Paz.

“Solamente le pedimos a la ciudadanía que transiten con mucha precaución, que respeten y nos ayuden a respetar a todos los trabajadores y personas que se están sumando a esta jornada, para que tengamos una jornada segura”, señaló la alcaldesa.

Quiroga Romero recordó que en colonias como Rinconada de las Californias, San Rafael y Mezquitito ya se realizaron trabajos emergentes para evitar inundaciones, logrando mitigar riesgos en las recientes lluvias.

“Hubo un trabajo que hicimos con la Junta Central de Caminos y el Gobierno del Estado para desviar un cauce hacia un arroyo, porque se estaba yendo hacia las viviendas; trabajamos todo el lunes y martes, y funcionó bastante bien”, subrayó.

La presidenta municipal de  La Paz reconoció que aunque se aplicarán labores de bacheo en colonias como Villas del Encanto y Progreso, algunas vialidades requieren una repavimentación completa, misma que será programada junto con el Gobierno del Estado para el próximo año.

Con la suma de esfuerzos de autoridades, asociaciones civiles y ciudadanía, la jornada de limpieza busca acelerar el proceso de rehabilitación urbana en La Paz tras los estragos ocasionados por el fenómeno meteorológico.

EtiquetasAlcaldesa de La PazDirección de Servicios Públicos MunicipalesHuracán LorenaMilena Paola Quiroga Romero
