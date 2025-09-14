Autoridades y vecinos participan en jornada masiva de limpieza en Cabo San Lucas

El alcalde Christian Agúndez Gómez y la delegada municipal Karina de la O Uribe encabezaron este sábado una jornada masiva de limpieza en 15 colonias de Cabo San Lucas, como parte de las 32 jornadas programadas en la delegación.

Desde las 6:00 de la mañana, personal del H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, asociaciones civiles y ciudadanía participaron en la recolección de basura, descacharrización y actividades de concientización ambiental.

El presidente municipal subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia “Transformación con Cambio”:

“No se trata solo de recoger basura, se trata de transformar la manera en que vivimos y de demostrar con hechos que el cambio es posible si lo hacemos juntos”.

La delegada Karina de la O destacó que estas brigadas se realizan mañana y tarde, incluyendo en asentamientos irregulares.

Este sábado 13 de septiembre, los equipos de trabajo se desplegaron en las colonias López Obrador, Chulavista, Tierra y Libertad, Progreso, Real Unidad Cactus, Jardines del Sol, Lomas del Los en sus 3 etapas, Mesa Colorada, Las Palmas, Miranda, Altos de Miranda, Mezquites y Valle Colonial, además de jornadas de descacharrización en las colonia 4 de Marzo, Obrera, Acuario, Buganvilias y Arcoíris. Esto aunado a que el personal de la Dirección General de Servicios Públicos de manera paralela hace haciendo lo propio en diferentes puntos de la localidad.

Durante la jornada también se impulsó el Reciclatón Los Cabos 2025, iniciativa que recolecta envases PET en apoyo al CRIT Teletón y al Sistema DIF Municipal, sumando así el cuidado ambiental con causas sociales.

