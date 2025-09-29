Jóvenes de La Paz participan en la Jornada Nacional de Tequios y Murales para transformar espacios

En un esfuerzo por recuperar espacios públicos y fomentar la construcción de paz, el municipio de La Paz se sumó a la 2da Jornada Nacional de Tequios y Murales “Por la Paz, Arte que Transforma”, realizada de manera simultánea en todo el país.

De acuerdo con Jehú Vázquez Savín, director general de Inclusión y Diversidad, participaron:

Estudiantes del CECyT

COBACH 01

Universidad Tecnológica de La Paz

Secundaria Técnica #20

Así como selectivos deportivos y usuarios del Centro Deportivo Municipal (CEDEM) Guillermo “Memo” Ayón, junto con jóvenes de la Dirección Municipal de la Juventud.

Bajo la guía de la artista plástica Arely Pérez, los asistentes elaboraron un mural monumental en las canchas del CEDEM, actividad que fue transmitida en vivo durante el enlace nacional en la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Vázquez Savín destacó que el programa, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud, tiene como objetivo recuperar espacios públicos, promover el cuidado del medio ambiente, prevenir adicciones y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

Finalmente, señaló que en seguimiento a las instrucciones de la alcaldesa Milena Quiroga Romero, se continuará impulsando acciones culturales y deportivas gratuitas, como el programa Impulso, que promueve la sana convivencia y la inclusión de las juventudes paceñas en actividades artísticas y recreativas.