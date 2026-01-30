Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 30 de Enero, 2026
Los Cabos

Realizan primera Jornada Social y de Empleo en San José del Cabo; ofertan más de 200 vacantes

La primera Jornada Social y de Empleo en San José del Cabo reunió a autoridades y empresas para ofrecer más de 200 vacantes laborales, impulsando el empleo formal y la inclusión laboral en el municipio.
30 enero, 2026
Jornada Social y de Empleo en San José del Cabo ofrece más de 200 vacantes laborales

IMG: SNE

Este viernes se llevó a cabo la primera Jornada Social y de Empleo en San José del Cabo, un evento dirigido a personas interesadas en integrarse al mundo laboral, en el que se ofertaron más de 200 vacantes en distintos sectores productivos del municipio.

Durante la jornada se pusieron a disposición oportunidades laborales en el sector de hospitalidad y hotelería , así como en logística y oficios , con puestos para choferes, vendedores y repartidores, promotores, atención al cliente y empleados generales , lo que permitió atender diversos perfiles de buscadores de empleo.

Lo anterior fue informado por José Manuel Rojas Aguilar , director general del Servicio Nacional del Empleo en Baja California Sur , quien destacó que este tipo de jornadas continuarán realizándose en la entidad como una estrategia para acercar oportunidades laborales a quienes más lo necesitan.

“Les quiero informar para que sepan ustedes qué es lo que hacemos en el Servicio Nacional de Empleo. En el 2025 atendimos a más de 34 mil buscadores de empleo, ayudamos a más de 9 mil 500 a colocarse en un empleo formal (…) fomentamos la inclusión laboral para que 507 de grupos prioritarios gracias a la estrategia ‘Abriendo Espacios’ pudimos colocarse, realizamos 198 eventos de reclutamiento así como este”, expresó Rojas Aguilar. 

Por su parte, Carlos Castro Ceseña , director de Desarrollo Social en Los Cabos , reconoció la disposición de las empresas participantes, al señalar que este tipo de jornadas contribuyen a reducir la brecha entre la oferta y la demanda laboral en el municipio.

“Esta mañana estamos acá para promover la vacante de 200 espacios, ya nombre de Christian y del XV Ayuntamiento de Los Cabos, hacer un reconocimiento no solo a las instituciones que están presentes, sino también a las empresas porque siempre participante, apostándole a que esas vacantes dejen de serlo, lo mismo se hace con los hoteles, representaciones de recursos humanos”, indicó Castro Ceseña. 

El evento contó con la participación de autoridades estatales y municipales , quienes realizaron el corte del listón inaugural , destacando la coordinación entre las instituciones públicas y el sector empresarial para acercar opciones de empleo formal a la ciudadanía.

Finalmente, las autoridades reiteraron que este tipo de jornadas continuarán llevándose a cabo en el estado como parte de las estrategias para impulsar el empleo formal, la inclusión laboral y el desarrollo social en Baja California Sur.

