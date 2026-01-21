Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 21 de Enero, 2026
HomeBCSAnuncian jornadas de empleo en La Paz y Los Cabos; ofertarán más de 300 vacantes
BCS

Anuncian jornadas de empleo en La Paz y Los Cabos; ofertarán más de 300 vacantes

El Servicio Nacional de Empleo en BCS realizará encuentros laborales este mes de enero; habrá vacantes para el sector turístico, comercial y de servicios en los principales municipios
21 enero, 2026
0
11
Jornadas de empleo en BCS 2026

Gobierno de BCS

Con el objetivo de facilitar la inserción laboral en la entidad, el Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur (SNEBCS) llevará a cabo una serie de jornadas de reclutamiento en los municipios de La Paz y Los Cabos durante lo que resta del mes de enero.

El director general de la institución, José Manuel Rojas Aguilar, informó que estos espacios de vinculación gratuita son una herramienta clave para acercar las oportunidades de las empresas directamente a quienes buscan una mejora en su economía familiar.

Calendario de jornadas

Las actividades se distribuirán de la siguiente manera en las principales plazas del estado:

  • La Paz: Jueves 22 de enero en el Jardín Velasco, de 9:00 a 13:00 horas. Se ofertarán más de 300 plazas laborales de diversos sectores.

  • Cabo San Lucas: Viernes 23 de enero en la Plaza León Cota Collins, de 9:00 a 14:00 horas. Esta jornada forma parte de la estrategia “La Chamba nos Une”.

  • San José del Cabo: Viernes 30 de enero en la colonia Vista Hermosa (Av. Baja California Sur, entre Colima y Monterrey), de 9:00 a 14:00 horas.

Vacantes disponibles

En el municipio de Los Cabos, la oferta se centrará fuertemente en el sector turístico y comercial, destacando puestos como:

  • Hotelería: Camaristas, meseros, capitanes, salvavidas y personal de spa.

  • Mantenimiento: Albañiles, pintores, plomeros y técnicos en aire acondicionado.

  • Comercio: Agentes de seguridad, cajeros y auxiliares de almacén.

  • Gastronomía y Logística: Disponibles principalmente en la jornada de San José del Cabo.

Rojas Aguilar invitó a las y los interesados a acudir con su documentación básica y aprovechar estos encuentros directos con los empleadores, subrayando que la vinculación es totalmente gratuita y busca fortalecer el bienestar en Baja California Sur.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCS
Articulo anterior

Trump anuncia ataques “muy pronto” por tierra contra los cárteles de la ...

Siguiente articulo

Los Cabos gestionará 180 mdp ante SEDATU para compensar recorte federal