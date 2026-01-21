Anuncian jornadas de empleo en La Paz y Los Cabos; ofertarán más de 300 vacantes

Con el objetivo de facilitar la inserción laboral en la entidad, el Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur (SNEBCS) llevará a cabo una serie de jornadas de reclutamiento en los municipios de La Paz y Los Cabos durante lo que resta del mes de enero.

El director general de la institución, José Manuel Rojas Aguilar, informó que estos espacios de vinculación gratuita son una herramienta clave para acercar las oportunidades de las empresas directamente a quienes buscan una mejora en su economía familiar.

Calendario de jornadas

Las actividades se distribuirán de la siguiente manera en las principales plazas del estado:

La Paz: Jueves 22 de enero en el Jardín Velasco , de 9:00 a 13:00 horas. Se ofertarán más de 300 plazas laborales de diversos sectores.

Cabo San Lucas: Viernes 23 de enero en la Plaza León Cota Collins , de 9:00 a 14:00 horas. Esta jornada forma parte de la estrategia “La Chamba nos Une”.

San José del Cabo: Viernes 30 de enero en la colonia Vista Hermosa (Av. Baja California Sur, entre Colima y Monterrey), de 9:00 a 14:00 horas.

Vacantes disponibles

En el municipio de Los Cabos, la oferta se centrará fuertemente en el sector turístico y comercial, destacando puestos como:

Hotelería: Camaristas, meseros, capitanes, salvavidas y personal de spa.

Mantenimiento: Albañiles, pintores, plomeros y técnicos en aire acondicionado.

Comercio: Agentes de seguridad, cajeros y auxiliares de almacén.

Gastronomía y Logística: Disponibles principalmente en la jornada de San José del Cabo.

Rojas Aguilar invitó a las y los interesados a acudir con su documentación básica y aprovechar estos encuentros directos con los empleadores, subrayando que la vinculación es totalmente gratuita y busca fortalecer el bienestar en Baja California Sur.

