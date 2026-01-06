Reactivan jornadas de limpieza y concientización en Cabo San Lucas

Ciudadanía y autoridades hacen equipo por un entorno más limpio

Como parte de la estrategia del presidente municipal Christian Agúndez Gómez para reforzar el cuidado del medio ambiente y fomentar la corresponsabilidad ciudadana, la delegada municipal Karina de la O Uribe reactivó las jornadas de limpieza y concientización en Cabo San Lucas.

El llamado fue claro: sumarse activamente y hacer equipo por una ciudad más limpia y ordenada.

Primera jornada del año

La primera jornada de 2026 se llevó a cabo en la colonia Las Palmas, donde se realizaron trabajos de limpieza en un tramo aproximado de un kilómetro, desde el establecimiento El Charro hasta la escuela Narciso Mendoza.

Las acciones incluyeron:

Limpieza del camellón central en ambos sentidos de la vialidad

Desazolve de arena

Retiro de 38 bolsas de basura

Participación activa

En estas labores se contó con el apoyo del personal de la Coordinación de Subdelegados, a cargo de Víctor Miranda Urióstegui, así como de Tránsito Municipal y Protección Civil.

También se destacó la colaboración de la subdelegada de Las Palmas, Bertha Brito, junto con ciudadanas, ciudadanos y locatarios del Tianguis Las Palmas, quienes se sumaron de manera solidaria a las acciones.

Continuidad de las jornadas

Las jornadas de limpieza y concientización continuarán en distintos puntos de Cabo San Lucas.

El objetivo es fortalecer la conciencia ambiental, fomentar la participación ciudadana y contribuir al mejoramiento de los espacios públicos, avanzando hacia un entorno más limpio, ordenado y seguro para las familias.

