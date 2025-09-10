Jornadas masivas de limpieza y descacharrización inician en Cabo San Lucas

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, proteger la salud de las familias y prevenir enfermedades transmitidas por vectores, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Delegación de Cabo San Lucas, dio inicio a jornadas masivas de limpieza y descacharrización en diversas colonias y asentamientos.

La delegada municipal Karina de la O Uribe explicó que las labores se enfocarán primero en los asentamientos irregulares, encabezadas por las subdelegadas, y se realizarán 32 jornadas en el transcurso de una semana. Estas contarán con el apoyo de la Secretaría de Marina por las mañanas y de la Secretaría de la Defensa Nacional por las tardes.

Se conformaron siete equipos de coordinadores, encargados de supervisar las colonias reguladas y entregar reportes sobre su estado. Esto permitirá determinar si es necesario reforzar las acciones con jornadas adicionales de descacharrización.

De manera paralela, la Dirección Municipal de Servicios Públicos destinó maquinaria y camiones recolectores para garantizar que todos los desechos, cacharros y basura sean retirados dentro de la semana.

La delegada enfatizó que es fundamental cuidar la salud de la población, exhortando a los ciudadanos a sacar cacharros, limpiar patios y eliminar todo lo que pueda convertirse en criadero de mosquitos.

Las jornadas abarcarán colonias como: Caribe Bajo, Real Unidad, Las Palmas, Chulavista, Vista Azul, Las Torres, Esperanza, Lagunitas 1 y 2, Cactus, Ampliación Tierra y Libertad, Leonardo Gastelum, Altos de Miranda, Mezquite, Valle Colonial, Valle del Cabo, Cabo Fierro y Meza Colorada 1, 2 y 3.

