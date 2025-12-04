Segunda parte de las Jornadas Médicas 2025 en la UABCS

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se prepara para albergar la XLVIII edición de las Jornadas Médicas, que celebran su segunda parte del ciclo 2025. El evento, que se realizará los días 4 y 5 de diciembre en el Poliforo de la institución, está dirigido tanto a la comunidad médica como al público en general interesado en la actualización y el intercambio de conocimientos en el área de la salud.

El Colegio Médico de Baja California Sur Sección Colegiada La Paz es la entidad encargada de la coordinación de estas jornadas. El objetivo principal es ofrecer un espacio de diálogo y formación continua para profesionales y estudiantes, aunque la apertura al público general subraya el compromiso con la salud social.

La convocatoria destaca la accesibilidad del evento, estableciendo distintas cuotas de recuperación según el perfil del asistente. El costo es de $800 pesos para el médico no colegiado, mientras que los médicos colegiados gozan de un precio preferencial de $400 pesos.

El precio más bajo se reservó para el público en general y los estudiantes, quienes solo deberán cubrir una cuota de $300 pesos, fomentando así la participación de la sociedad y las nuevas generaciones.

El Colegio Médico de Baja California Sur Sección Colegiada La Paz afirmó que la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) serviría como la sede principal para la realización de la segunda parte de las Jornadas Médicas 2025, un esfuerzo conjunto para mantener el nivel académico y profesional de la región.

El evento se centrará en el amplio tema de “Salud, Entorno y Sociedad organizada”, según se deduce de la iconografía oficial. Este enfoque multidisciplinario busca abordar la salud no solo desde la perspectiva clínica, sino también desde su interacción con el medio ambiente y las estructuras sociales que influyen en el bienestar colectivo.

Las actividades programadas para ambos días se desarrollarán en un horario matutino intensivo, comenzando a las 08:00 y concluyendo a las 14:00 horas. Esto permite una concentración del contenido que se espera sea de alto impacto.

Para aquellos interesados en conocer el contenido detallado de las conferencias y talleres, la organización del evento informó que la programación oficial se encontraba disponible a través de una dirección en línea corta para su consulta pública.