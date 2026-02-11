Leyenda de José Lino de Jesús Manríquez Martínez: “Animita de La Paz”

El 11 de noviembre de 1866, el joven José Lino de Jesús Manríquez Martínez, de tan solo 11 años de edad, realizó uno de los actos de amor filial más conmovedores en la historia de Baja California Sur. En medio de un conflicto político, el menor se ofreció ante el cabo Crispín Sández para ser fusilado a cambio de que se respetara la vida de su padre, el militar José Miguel Manríquez, quien se encontraba prisionero y condenado a muerte en el paredón de la Ciénega.

Este sacrificio dio origen a lo que hoy conocemos como la leyenda de “Animita de La Paz”. La historia narra que el pequeño fue arrastrado por matorrales y ejecutado ante la mirada de otros prisioneros, obligando incluso a su progenitor a cavar su tumba. Este hecho ha quedado registrado en la obra “Mitos, leyendas y tradiciones sudcalifornianas”, del autor Leonardo Reyes Silva, consolidando la identidad histórica de la región.

Hoy en día, la figura de José Lino de Jesús Manríquez Martínez es venerada en una pequeña capilla ubicada en la calle 5 de febrero. Los ciudadanos acuden con velas y ofrendas para pedir favores a quien consideran un alma bondadosa y milagrosa. El lugar de su sepultura se ha convertido en un punto de referencia para los fieles que mantienen viva su memoria a través de las generaciones.

Para entender el contexto de esta leyenda, es necesario remontarse a la labor de su padre, José Miguel Manríquez. El militar fue reconocido por su valentía al combatir al filibustero Juan Napoleón Zerman en 1855. Durante aquellos enfrentamientos, se logró la captura de los tripulantes de los buques piratas Archibald Grace y Rebeca Adams, quienes fueron enviados a la Ciudad de México tras ser interceptados en el puerto de La Paz.

Sin embargo, tras el derrocamiento del gobernador Antonio Pedrín por el general Pedro María Navarrete, la situación cambió drásticamente para la familia Manríquez. El régimen de Navarrete persiguió a los patriotas liberales, lo que llevó al encarcelamiento del padre de José Lino de Jesús Manríquez Martínez. Fue en ese ambiente de opresión donde el niño cuestionó al soldado si le daba su palabra de hombre de respetar la vida de su progenitor si él se ofrecía para el paredón.

Este relato, extraído de “Mitos, leyendas y tradiciones sudcalifornianas”, no solo documenta un hecho de sangre, sino que exalta el valor civil y el coraje de un pequeño que decidió enfrentar la muerte por un ideal superior. La capilla actual no solo es un tributo a su muerte, sino un recordatorio del coraje sudcaliforniano frente a la injusticia.