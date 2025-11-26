Expulsan a José Luis Rodríguez “El Puma” de avión por protagonizar discusión

Un incidente protagonizado por el cantante José Luis Rodríguez, “El Puma” a bordo de un avión de American Airlines generó tensión entre pasajeros en un vuelo con destino a Miami, luego de que la tripulación solicitara al cantante abandonar la aeronave antes del despegue. El hecho ocurrió en un aeropuerto de Ecuador y fue registrado por varios usuarios que difundieron imágenes en redes sociales.

De acuerdo con los primeros testimonios, el intérprete de 82 años permanecía de pie en la parte delantera del avión, visiblemente alterado, mientras explicaba que no se sentía bien y que algunos tripulantes no le permitían permanecer en ese sitio. Detrás de él, el comandante del vuelo intentaba calmar la situación mediante indicaciones firmes.

La tensión se elevó cuando, según los pasajeros, el capitán pidió enérgicamente al artista que desalojara el avión, argumentando presuntas faltas de respeto hacia la tripulación. El cantante, sorprendido, alcanzó a expresar que nunca había vivido un momento semejante antes de recoger sus pertenencias.

Versiones a bordo indicaron que todo comenzó por un estuche donde el intérprete llevaba medicinas necesarias tras su doble trasplante de pulmón. La persona que viajaba a su lado se habría inconformado por el tamaño del bolso y solicitó apoyo al personal, lo que detonó una discusión que terminó escalando hasta involucrar al capitán.

El cantante se negó a colocar sus estuches médicos en los compartimentos superiores debido a la necesidad de tenerlos a la mano, lo que habría generado el malestar que derivó en la orden de desalojo. Pasajeros señalaron que el artista intentó explicar su situación antes de ser retirado.

Fuentes cercanas señalaron desde Miami que Rodríguez viajaba con varios paquetes médicos como parte de su tratamiento permanente. Recordaron que, tras su doble trasplante en 2017, el cantante debe llevar consigo medicamentos de uso inmediato para evitar complicaciones.

Asimismo, testigos comentaron que El Puma explicó brevemente al resto de los pasajeros que nunca se había enfrentado a un episodio similar y que su única intención era mantener cerca los fármacos indispensables para su salud.