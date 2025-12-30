Joven con Alerta Amber en Ensenada, BC, presuntamente regalaba juguetes del crimen organizado en NL

Un joven con Alerta Amber por desaparición en Ensenada, Baja California (BC), fue detenido en Guadalupe, Nuevo León (NL), tras un operativo en el que autoridades locales sorprendieron a cuatro personas presuntamente vinculadas al crimen organizado mientras repartían juguetes a menores de edad.

El aseguramiento ocurrió luego de que personal del C4 detectara una camioneta relacionada con un homicidio reciente. Al ubicar el vehículo, policías municipales observaron a los ocupantes entregando juguetes con leyendas asociadas a un grupo delictivo. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir, lo que derivó en una persecución y su posterior captura.

Entre los detenidos se identificó a Lander Alejandro, de 18 años, originario de Baja California, quien contaba con una Alerta Amber vigente por desaparición en Ensenada. Junto a él fueron arrestados Francisco Israel, Bryan y Erick, quienes también quedaron bajo custodia tras el operativo realizado en Guadalupe, Nuevo León.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron dosis de narcóticos, armas de fuego, cartuchos útiles, una maleta con diversos objetos y juguetes presuntamente entregados como parte de una estrategia de presencia social del crimen organizado, de acuerdo con reportes preliminares.

Autoridades informaron que los cuatro detenidos estarían relacionados con hechos violentos registrados en diciembre en Nuevo León, incluidos homicidios y disparos de arma de fuego.

Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer su posible participación en otros delitos, así como el estatus legal del joven reportado como desaparecido en Ensenada.

