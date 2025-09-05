Joven es apuñalado en CDMX tras discutir con su novia

Un fatal incidente conmocionó a la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la noche del pasado 4 de septiembre de 2025, cuando Alexis Ramírez, un joven de 29 años, perdió la vida a causa de heridas de arma blanca

La confrontación comenzó entre Alexis y su pareja. Los problemas entre la pareja escalaron rápidamente cuando el hermano menor de la novia, Yeshua “N”, de 15 años, decidió intervenir.

Posteriormente, Rodolfo “N”, de 64 años, padre de la joven y suegro de la víctima, se sumó a la disputa. Entre padre e hijo, presuntamente apuñalaron a Alexis, y las heridas resultaron fatales.

Elementos de la SSC-CDMX acudieron al lugar de los hechos, una vecindad en Cuauhtémoc, y lograron la detención de Rodolfo “N” y Yeshua “N”. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Escalada de violencia familiar

El periodista Carlos Jiménez, reportó los detalles del suceso y compartió un video grabado momentos después del asesinato. Las imágenes muestran a agentes policiales en el sitio, mientras el cuerpo de Alexis yacía rodeado por los vecinos.

En el material audiovisual se pueden oír los lamentos de una mujer y la voz de un hombre que urge a otra persona a realizar una llamada.

Este trágico evento subraya la existencia de recursos para denunciar actos ilícitos en la Ciudad de México. El Gobierno de la CDMX pone a disposición de la ciudadanía el servicio de Denuncia Anónima 089 para reportar delitos como la violencia familiar, extorsión, narcomenudeo y secuestro, entre otros.