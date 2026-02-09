Joven es atropellada en Monterrey tras cruzar vialidad corriendo (Video)

Una joven de aproximadamente 25 años de edad resultó gravemente atropellada la tarde de este lunes sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la colonia Cumbres tercer sector, en el municipio de Monterrey.

El incidente ocurrió cuando la mujer descendió inesperadamente del vehículo en el que viajaba presuntamente con sus padres, comenzando a correr desorientada por los carriles de la arteria vial en Monterrey, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de auxilio.

Testigos presenciales informaron que la femenina caminaba descalza y visiblemente confundida, dirigiéndose hacia la avenida Gonzalitos. Ante el riesgo, ciudadanos alertaron a la policía municipal, quienes acudieron para intentar salvaguardar su integridad.

Un oficial trató de detener el tráfico en los carriles laterales para proteger a la joven, sin embargo, ella se alejó hacia los carriles centrales donde fue impactada por un auto compacto.

Tras el fuerte golpe, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para estabilizarla y trasladarla de urgencia a un hospital cercano. Se reportó que los padres de la víctima fueron notificados de inmediato y se trasladaron al nosocomio para conocer su estado de salud. La zona presentó cierres parciales mientras se realizaban las labores de rescate y los primeros peritajes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició una investigación formal para determinar la responsabilidad del conductor del vehículo blanco involucrado en el percance.

El estado de salud de la joven se mantiene bajo reserva, mientras el personal del hospital realiza los estudios pertinentes para descartar lesiones internas graves derivadas del impacto.

