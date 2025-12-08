Joven empujado de un camión en Cabo San Lucas recibirá asesoría legal

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, confirmó que el Gobierno Municipal ya atiende el caso del joven empujado de un camión del transporte público en Cabo San Lucas, incidente que generó indignación tras difundirse en redes sociales.

Agúndez Gómez explicó que el hecho también constituye una violación al marco legal vigente, pues el artículo 35 de la Ley de Transporte del Estado obliga a los concesionarios del servicio público a otorgar un descuento del 50% a estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en unidades de transporte colectivo urbano y suburbano. Señaló que esta disposición aplica sin excepciones, por lo que el chofer incumplió directamente la normativa al negar el beneficio al joven agredido.

El alcalde informó que la Dirección Municipal de Transporte abrió un seguimiento formal y que se brindará asesoría legal al joven afectado.

“La Dirección municipal de Transporte, en seguimiento a este reporte ha tomado cartas en el asunto, por lo que al joven se le brindará asesoría legal mediante la Comisión edilicia de Transporte, reprobando estas malas acciones del chofer de la agrupación en mención. Puntualizar que se ha mantenido la comunicación con la secretaria de esta agrupación la cual está muy molesta, manifestando que al momento el chofer se encuentra inhabilitado y fuera de ruta. Todo nuestro apoyo al joven agredido y obviamente que le daremos seguimiento al caso”.

Agúndez Gómez reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá el acompañamiento al joven afectado y continuará el seguimiento administrativo del caso.