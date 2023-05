Joven en riesgo de parálisis tras accidente en Ruta del Desierto; empresa se limita a cubrir gastos médicos

Un joven residente en el municipio de Los Cabos, originario del estado de Oaxaca, ha denunciado el mal comportamiento de un conductor de la empresa Ruta del Desierto. Según su testimonio, él fue víctima de lesiones como resultado de que el conductor pasara a gran velocidad por un tope. Desde el accidente, el joven ha estado hospitalizado y necesita someterse a dos operaciones que el seguro del camión no puede cubrir completamente.

De acuerdo con el testimonio proporcionado por la víctima, los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de mayo, según relató el afectado, el conductor del camión pasó a gran velocidad por encima de un tope, lo que provocó que la masculino saliera despedido de su asiento y cayera sentado en el suelo del vehículo. Como resultado, sufrió lesiones en la espalda.

CPS Noticias tuvo acceso al testimonio de joven lesionado quien se encuentra aún hospitalizado.

“No sé si el operador se durmió, pero este se voló un tope, por lo que yo volé del asiento y caí en la parte del piso del camión, ya no me pude mover, le pedí al operador que le hablara al servicio médico el cual me lo negó, le pedí su nombre y de la misma manera me lo negó, también le dije que le hablara a su aseguradora no tomándome importancia hasta que yo fui quien habló al 911 para que me pudieran ayudar con la unidad médica”.