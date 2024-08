Joven extranjero en CDMX es confrontado por dejar heces de su perro en la calle (Video)

Joven extranjero fue confrontado en la colonia Condesa de la Ciudad de México por dejar las heces de su mascota en la vía pública. La Condesa, una de las zonas más gentrificadas del país, es conocida por ser un lugar de residencia preferido por muchos extranjeros. El incidente fue captado en video por una transeúnte y ha desatado una ola de indignación en redes sociales.

En la grabación, que ha comenzado a circular rápidamente en plataformas como TikTok, se observa cómo una joven aborda al hombre después de que este dejara los desechos de su perro en la calle. Ante la confrontación, el joven justificó su acción diciendo que no encontró un cesto de basura cercano.

Sin embargo, la mujer le sugirió que, en ese caso, debería llevar los desechos a su casa y le recriminó que dejar la bolsa en la calle solo contribuiría a problemas como inundaciones, añadiendo que este tipo de comportamientos reflejan una falta de educación cívica.

“Oye, se te olvidó tu caca ahí atrás”, reclamó molesta la joven. El hombre respondió: “No se me olvidó, no tengo dónde ponerla… yo soy superresponsable, no dejó la caca en la calle, como todo el mundo”.