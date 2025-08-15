Joven da a luz en baño del IMSS Bienestar de Cabo San Lucas y desata críticas en redes

Una joven dio a luz en el sanitario de mujeres del Hospital del IMSS- Bienestar en Cabo San Lucas. El hecho provocó la rápida intervención del personal médico y quedó registrado en imágenes y videos que circulan ampliamente en redes sociales.

En los materiales difundidos, se ve a personal de salud auxiliando a la mujer, quien habría entrado en labor de parto al ingresar al baño. El alumbramiento ocurrió frente a personas que esperaban en el área de urgencias del hospital.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de la madre y el recién nacido. El Instituto Mexicano del Seguro Social- Bienestar tampoco ha emitido un comunicado con detalles del caso.

El suceso generó gran atención entre la comunidad local y usuarios de redes sociales. Varios comentarios cuestionan si la mujer recibió atención previa al parto. También se han señalado deficiencias en los hospitales públicos de Baja California Sur, como largas esperas en el área de urgencias del IMSS de San José del Cabo y, en otros casos, falta de aire acondicionado, medicamentos y especialistas. Esta situación ha sido denunciada recientemente en instalaciones del ISSSTE en La Paz.

