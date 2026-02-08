Soldado secuestrado en el Edomex logra escapar de sus captores en Sinaloa

El elemento activo del Ejército Mexicano, Francisco Emmanuel Servín Vargas, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 19 de diciembre en Naucalpan, Estado de México, fue localizado con vida en el Ejido Caleritas, Sinaloa. El hallazgo del joven de 20 años fue posible luego de que lograra escapar de sus captores y estableciera contacto directo con su familia y colectivos de búsqueda.

De acuerdo con los reportes oficiales, el militar aprovechó un descuido de quienes lo custodiaban en una casa de seguridad en Sinaloa para huir y buscar ayuda. Por esta razón, elementos de las fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo inmediato tras recibir el reporte del joven militar desaparecido, logrando ponerlo a salvo y brindarle atención médica urgente.

A través de redes sociales, el colectivo Cimarrones Tijuana informó que la localización de Francisco Emmanuel Servín se logró gracias a una llamada telefónica que el militar realizó a su esposa. Por esta razón, se activó una red de apoyo civil coordinada con el colectivo “Por las voces sin justicia A.C.” de Mazatlán y las comisiones de búsqueda de Baja California y Sinaloa, logrando ponerlo bajo resguardo.

Desmienten versión de la policía de Mazatlán

Por otro lado, los activistas denunciaron que ni la Sedena ni las fiscalías del Estado de México o Sinaloa brindaron apoyo real durante el proceso. Según el colectivo, es falso que el hallazgo fuera resultado de una llamada al 911, como lo afirmó la policía de Mazatlán en su reporte oficial. No obstante, aseguran que la comunicación fue directa entre el joven y los grupos de búsqueda civiles, quienes gestionaron el rescate de Francisco Emmanuel Servín.

Falta de apoyo institucional

Cabe señalar que el comunicado del colectivo enfatiza la ausencia de las autoridades federales en las labores que permitieron dar con el paradero del soldado. Por ello, lamentaron que las instituciones intenten adjudicarse un éxito que corresponde al esfuerzo ciudadano y a la valentía del propio militar para huir de su cautiverio. Por esta razón, el caso de Francisco Emmanuel Servín pone en evidencia las fallas en los protocolos oficiales de búsqueda de elementos activos.

Finalmente, se reportó que el joven se encuentra bajo protección mientras se define su traslado y situación legal. Debido a la gravedad de la privación de la libertad, se espera que se abra una investigación exhaustiva sobre el grupo criminal que lo mantuvo retenido. Por lo tanto, el regreso con vida de Francisco Emmanuel Servín marca un precedente importante sobre la labor de los colectivos en el noroeste del país.

