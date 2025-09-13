Joven sufre accidente tras caer de vehículo en Plaza Galerías

La noche del viernes 12 de septiembre de 2025, un accidente en el estacionamiento de Plaza Galerías de La Paz dejó a un menor de edad lesionado tras caer de un vehículo en movimiento.

Según el reporte oficial, alrededor de las 22:53 horas, Diego Eliud “N”, de 17 años y estudiante del CBTIS No. 230, viajaba en la defensa trasera de una camioneta Jeep Renegade modelo 2017, color vino, conducida por su amigo Esdras Dublín “N”, también de 17 años.

Al dar una vuelta dentro del estacionamiento de la Plaza Galerías de La Paz, Diego Eliud perdió el equilibrio y cayó al pavimento, quedando inconsciente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y diagnosticaron traumatismo craneoencefálico en el joven, quien fue trasladado en código amarillo al Hospital Salvatierra para recibir atención médica.

Personal de Tránsito Municipal de La Paz se presentó en el sitio para realizar los procedimientos correspondientes. El conductor del vehículo, Esdras Dublín, fue valorado por un médico legista, quien determinó que se encontraba en condiciones normales, sin lesiones ni indicios de intoxicación. La camioneta fue trasladada al área de peritaje para el seguimiento de la investigación.

El caso sigue bajo investigación, mientras autoridades de La Paz hacen un llamado a la responsabilidad y precaución al conducir, especialmente al transportar menores de edad.

