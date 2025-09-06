Joven de Vizcaíno traslada a mujer en trabajo de parto y pierde su vehículo en arroyo

En medio de las lluvias provocadas por la cercanía de la tormenta Lorena , un joven salvó a una mujer en trabajo de parto desde Vizcaíno hasta el Hospital General de Guerrero Negro , en el municipio de Mulegé , durante la madrugada. Tras cumplir su objetivo, perdió su vehículo al ser arrastrado por la creciente de un arroyo .

Según versiones, al llegar al arroyo San Pablo , el nivel del agua aún permitía el paso, por lo que el joven continuó el trayecto hasta el hospital, donde la paciente recibió atención de urgencia.

El hecho ocurrió en la madrugada. Al regresar a Vizcaíno alrededor de las 2:00 horas, la corriente arrastró su camioneta fuera de la carretera.

Lee más: Se desactivan alertas en Baja California Sur por Huracán Lorena

El conductor salió por una ventanilla y nadó hasta ponerse a salvo , aunque el vehículo se perdió por completo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del joven , quien permitió que la mujer recibiera atención médica y pudiera dar a luz en el hospital . Tras difundirse el hecho, los internautas han reconocido su labor , destacando la importancia de su acción para garantizar la atención médica del paciente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento