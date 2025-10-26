Jóvenes ambientalistas impulsan acciones para proteger a la mariposa monarca

Con el inicio de la temporada migratoria, jóvenes voluntarios del colectivo ambientalista Volviendo al Río Monclova se integraron a una campaña local de conservación para proteger el paso de la mariposa monarca por la región centro de Coahuila.

El trabajo se desarrolla en coordinación con la Dirección de Ecología Municipal, personal del Ecoparque Monclova y asociaciones ambientalistas locales, que buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener la ruta migratoria libre de amenazas.

Las acciones incluyen reforestación con algodoncillo, especie que sirve de alimento y refugio para las larvas de mariposa, además de actividades de monitoreo y registro de avistamientos en puntos estratégicos del municipio.

Acciones comunitarias para conservar la ruta migratoria

El grupo juvenil trabaja en proyectos de educación ambiental, jornadas de limpieza y restauración de áreas naturales.Asimismo, se promueve la colaboración con escuelas y vecinos para reducir el uso de insecticidas que afectan a la especie, y se difunden campañas de información en redes y espacios públicos sobre la importancia del equilibrio ecológico.

Lee más: Migración de la Mariposa Monarca llega a México

El Ecoparque Monclova se ha convertido en un centro activo de conservación, donde se integran estudiantes, voluntarios y familias interesadas en la preservación de la biodiversidad local.

La migración de la mariposa monarca es uno de los fenómenos naturales más importantes del continente. Cada año, millones de ejemplares recorren miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques mexicanos.

Coahuila es parte fundamental de su corredor migratorio, por lo que los esfuerzos locales impulsados por jóvenes ambientalistas y las autoridades ambientales contribuyen a garantizar su paso seguro y fortalecer la conciencia ecológica en la región.