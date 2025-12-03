¿Eres joven y no estudias ni trabajas? Esta es tu oportunidad para capicitarte en Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) volvió a activar sus inscripciones este diciembre, ofreciendo nuevas vacantes a jóvenes entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. La estrategia busca reactivar oportunidades de capacitación laboral en diversos sectores, respondiendo a la demanda de empleabilidad juvenil en todo el país.

Además del esquema tradicional de empresas, este ciclo incluye una novedad significativa: se suman como centros de capacitación medios de comunicación, entre ellos TV Mar, Radiante FM y Tribuna de México. Los aspirantes podrán formarse en áreas de periodismo, producción audiovisual, redes sociales, diseño digital, locución, edición, fotografía, administración, marketing y soporte técnico.

Los beneficiarios del programa recibirán una beca mensual de 8,480 pesos durante los 12 meses de capacitación, así como seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con cobertura en riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad. Esta combinación de ingreso y seguridad social busca ofrecer un apoyo real y sostenible para jóvenes sin empleo ni estudio.

Requisitos y proceso de inscripción

Para ser elegible, los aspirantes deben cumplir requisitos claros: tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando al momento de la solicitud, contar con identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente, una fotografía reciente con rostro descubierto, y aceptar la carta compromiso del programa. El registro se realiza en línea a través del portal oficial del programa.

Dinámica de capacitación

La metodología de inscripción contempla la postulación a un centro de trabajo de preferencia; en caso de ser aceptado, el beneficiario inicia su capacitación en jornadas de entre 5 y 8 horas diarias, durante cinco días a la semana. Las empresas o instituciones participantes ofrecen experiencia práctica en entornos reales, lo que puede fortalecer las habilidades laborales y aumentar las posibilidades de contratación al terminar el periodo.

Contacto e información

Para más información sobre el proceso de vinculación, requisitos o dudas sobre el programa, manda un correo a stephany.ruiz@cps.media o a aaron.soto@cps.media y te guiaremos paso a paso.

