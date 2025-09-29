VIDEO: CPS Media abre sus puertas a Jóvenes Construyendo el Futuro en noticias, conducción y producción

A partir del 1 de octubre de 2025, los medios de comunicación TV Mar, Radiante y Tribuna de México se suman como Centros de Trabajo del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), ofreciendo a jóvenes la posibilidad de capacitarse en diferentes áreas de la comunicación.

Entre las opciones de formación se encuentra el área de CPS Noticias, donde los participantes podrán conocer de cerca cómo se realiza un programa informativo, desde la conducción en pantalla hasta la redacción, producción y edición de contenidos.

Joaquín Sánchez, conductor de CPS Noticias, destacó la importancia de abrir espacios para que los jóvenes vivan la experiencia real de un medio de comunicación:

“Si eres joven y te interesan los medios de comunicación, en CPS Media hay una oportunidad para ti. Aquí puedes aprender a estar frente a una cámara, es decir, la conducción, también detrás de cámaras en producción, en redacción, reportajes y en todo lo que tiene que ver con un programa de televisión. Así que te invito a que te animes y formes parte de Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en CPS Media”.

LEER MÁS: El equipo de TV Mar, Radiante y Tribuna de México se suman a Jóvenes Construyendo el Futuro

Por su parte, Alejandro Spíndola, editor postproductor de CPS Noticias, con cinco años de experiencia en la empresa, explicó que los jóvenes también podrán capacitarse en la parte técnica de la producción de noticias:

“Yo me encargo, junto con el equipo de editores postproductores, de toda la producción que se lleva al hacer las noticias. Por ejemplo, la edición de audio, el acomodo en las líneas del tiempo de video, los clips y prácticamente adornar toda la noticia que llega hasta su televisión. Si tú, joven construyendo el futuro, estás interesado en trabajar con nosotros, las puertas están completamente abiertas en este medio.”

De esta manera, CPS Media refuerza su compromiso de ser un espacio de formación profesional para nuevas generaciones, acercando a los jóvenes a la práctica periodística, técnica y creativa en medios de comunicación.

¿Cómo puedo participar?

Para participar, los jóvenes deben tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando y registrarse en el portal oficial de JCF.

En el registro deberán crear un perfil, subir sus datos personales y documentos, y después podrás elegir como Centro de Trabajo a CPS MEDIA y a través de este grupo te podras unir a TV Mar, Radiante o Tribuna de México.

Para más información sobre el proceso de vinculación, requisitos o dudas sobre el programa, manda un correo a stephany.ruiz@cps.media o a aaron.soto@cps.media y te guiaremos paso a paso.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.