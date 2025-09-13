Jóvenes Construyendo el Futuro impulsa capacitación laboral

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa operando en las 32 entidades del país, ofreciendo a jóvenes de entre 18 y 29 años la posibilidad de recibir capacitación laboral en el Centro de Trabajo de su elección durante un periodo de hasta 12 meses. Además, los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de 7,572 pesos y acceso a seguro médico a través del IMSS.

Esta estrategia nacional busca que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales participen como tutores, contribuyendo al desarrollo de habilidades y fortalecimiento de la experiencia profesional de los aprendices. Con ello, se fomenta la inserción de nuevos talentos en el mercado laboral y se impulsa el crecimiento económico.

De acuerdo con información oficial, pueden integrarse al programa los jóvenes que no estudien ni trabajen, así como empresas, instituciones y organizaciones interesadas en recibirlos. La iniciativa contempla también la inclusión de personas con discapacidad, quienes pueden seleccionar vacantes compatibles con su perfil y consultar los planes de actividades.

El registro es sencillo y gratuito. Los interesados pueden registrarse como aprendices en el portal jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz o como tutores en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/tutores, desde cualquier computadora, tableta o teléfono móvil con conexión a internet.

Las autoridades recomiendan evitar intermediarios y realizar el trámite de forma directa, ya que el proceso de registrarse no requiere asistencia de terceros. La participación en el programa es completamente voluntaria y no tiene costo alguno para los jóvenes ni para los centros de trabajo.

La empresa CPS ha reiterado su compromiso como aliada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, invitando a los interesados a acercarse a sus oficinas para recibir orientación personalizada. Las sedes de CPS se encuentran en:

CPS Los Cabos: Boulevard Mauricio Castro s/n, Chula Vista, San José del Cabo, Baja California Sur 23400, México.

CPS La Paz: Blvrd Padre Eusebio Kino, 1435, La Paz, B.C.S.

CPS Vallarta: Proa 111, Marina Vallarta, C.P. 48335, Marina Vallarta.

Este esquema de capacitación laboral se ha convertido en una plataforma clave para impulsar a los jóvenes que buscan su primera experiencia profesional, generando un vínculo entre el sector productivo y una nueva generación de talento.

Las autoridades destacaron que Jóvenes Construyendo el Futuro es una herramienta que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades, al brindar acompañamiento y recursos a quienes buscan mejorar sus competencias.

El programa mantiene su convocatoria abierta de manera permanente, por lo que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede registrarse en cualquier momento y aprovechar los beneficios que ofrece.