Inicia registro de Jóvenes Construyendo el Futuro: Aquí pasos y requisitos

Desde este primero de diciembre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya comenzó, con la apertura para realizar el registro de nuevos aprendices a partir de este 1 de diciembre.

Desde su lanzamiento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que, esta iniciativa busca capacitar a los jóvenes con el objetivo de brindarles herramientas para integrarse al mercado laboral y alejarlos de contextos de violencia y criminalidad.

El programa es operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y convoca a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian, ni trabajan a integrarse a espacios laborales para recibir capacitación durante un año. Durante dicho periodo, aquellos que son aceptados, reciben un apoyo mensual equivalente al salario mínimo y cobertura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Cuáles son los requisitos para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para inscribirse en el programa es necesario cumplir con los siguientes criterios:

Tener entre 18 y 29 años. No estar estudiando ni trabajando. Contar con identificación oficial vigente (INE o pasaporte). Presentar CURP, comprobante de domicilio y fotografía reciente.

¿Cuáles son los pasos?

Registro en línea: Accede a la página oficial del programa: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Crear cuenta: Completa tus datos personales y carga los documentos requeridos. Elegir centro de trabajo: Una vez aprobado tu registro, selecciona una empresa o institución disponible para iniciar tu capacitación. Firma de compromiso: Confirma tu participación y las condiciones del programa. Inicio de actividades: Comienza tu capacitación laboral y recibe tu apoyo mensual.

La STPS indicó que las empresas participantes serán verificadas para garantizar la calidad de la capacitación y evitar irregularidades.

CPS Media convoca a Jóvenes Construyendo el Futuro

Los medios de comunicación TV Mar, Radiante y Tribuna de México abren sus puertas como Centros de Trabajo del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF),

Áreas de capacitación disponibles

Noticias y contenidos informativos: periodismo, locución, conducción, fotografía, cámara, edición, análisis informativo y SEO.

periodismo, locución, conducción, fotografía, cámara, edición, análisis informativo y SEO. Producción y técnica: controles, operación de audio y video, dirección de escena, ingeniería en medios.

controles, operación de audio y video, dirección de escena, ingeniería en medios. Redes sociales y diseño digital: creación de contenido, manejo de plataformas, diseño gráfico, comunicación visual.

creación de contenido, manejo de plataformas, diseño gráfico, comunicación visual. Administración y áreas de apoyo: ventas, marketing, recursos humanos, administración general.

Los interesados deberán completar su registro a través del portal oficial del programa para poder seleccionar el centro de trabajo el cual estará habilitado a partir del 1 de agosto de 2025.

Para más información sobre el proceso de vinculación, requisitos o dudas sobre el programa en CPS Media, manda un correo a stephany.ruiz@cps.media o a contacto@cps.media y te guiaremos paso a paso.