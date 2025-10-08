Jóvenes de BCS participan en los Juegos Nacionales ODEIMSS en Morelos

Un grupo de alrededor de 20 jóvenes de Baja California Sur participa en la quinta edición de los Juegos Nacionales ODEIMSS, que se realizan en el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos. El evento reúne a más de mil 300 deportistas de todo el país.

La delegación sudcaliforniana compite en voleibol de sala, básquetbol 3×3 varonil y femenil, y taekwondo. La mayoría de los jugadores de voleibol son originarios de Ciudad Insurgentes, aunque también hay representantes de La Paz.

La conformación de los equipos

La coach Brissa Judith Laes, responsable del equipo varonil de voleibol, explicó que en Baja California Sur no existe un sistema formal de eliminatorias. Señaló que la falta de infraestructura y presupuesto limita este proceso.

Por ese motivo, la jefa de misión elige a los equipos que participan, considerando la experiencia y los logros obtenidos en torneos anteriores.

“Ya hemos ganado medallas nacionales aquí, por eso repetimos con los mismos selectivos. Este torneo es importante, aunque casi no recibe atención en Baja California Sur”, comentó Laes.

Todos los gastos de viaje y competencia corren por cuenta del IMSS, ya que se trata de un evento institucional.

Gracias a ello, los jóvenes y los entrenadores voluntarios no aportan recursos propios ni dependen de apoyos del Gobierno del Estado o del INSUDE.

Un evento con poca difusión

A pesar de la importancia del torneo, la presencia de los jóvenes sudcalifornianos ha pasado casi desapercibida en los medios locales.

La coach lamentó que incluso selecciones de Los Cabos tampoco recibieran cobertura cuando participaron en ediciones pasadas.

“Creo que debería haber más difusión, sobre todo por los jóvenes. Cuando se reconoce lo que hacen fuera de su estado, para ellos es un orgullo”, expresó Laes.

Los Juegos Nacionales ODEIMSS funcionan como un semillero de talento deportivo. Reúnen a representantes de casi todos los estados en disciplinas de conjunto e individuales.

La inauguración reunió a más de mil atletas en un desfile festivo. El objetivo es fortalecer el espíritu deportivo y motivar a los jóvenes a competir en niveles superiores.