Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 23 de Noviembre, 2025
HomeNacionalTres jóvenes desaparecen el mismo día en Nuevo León; autoridades intensifican su búsqueda
Nacional

Tres jóvenes desaparecen el mismo día en Nuevo León; autoridades intensifican su búsqueda

Las autoridades mantienen operativos y solicitan apoyo ciudadano para dar con su paradero
Brenda Ireri Yáñez
23 noviembre, 2025
0
4
jovenes nuevo leon

Especial

Las autoridades de Nuevo León intensificaron la búsqueda de tres jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de noviembre en distintos puntos del área metropolitana. Aunque los casos ocurrieron el mismo día, la Fiscalía señaló que, por ahora, no existe indicio de que estén relacionados entre sí.

La primera alerta corresponde a Alejandra Nohemí, de 16 años, vista por última vez en la colonia Jardines del Río, en el municipio de Guadalupe. Ese mismo día se reportó la desaparición de Leslie Nicole, de 15 años y de nacionalidad estadounidense, quien fue vista por última ocasión en la colonia Barrio La Moderna, en Monterrey.

El tercer caso es el de José Antonio Castro Ortega, de 19 años, cuyo paradero se desconoce desde que salió de la colonia Privada Oasis, en García.

La Fiscalía activó las fichas de búsqueda correspondientes y pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlos. Equipos especializados continúan con las labores de rastreo en campo y el análisis de posibles rutas, contactos y desplazamientos recientes.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasDesaparición de jóvenesNuevo León
Articulo anterior

“¡Fuera Vasco!”: el grito que acompaña a la Selección Mexicana a 200 ...

Siguiente articulo

Delegada de Cabo San Lucas niega descontrol en vendedores ambulantes