Tres jóvenes desaparecen el mismo día en Nuevo León; autoridades intensifican su búsqueda

Las autoridades de Nuevo León intensificaron la búsqueda de tres jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de noviembre en distintos puntos del área metropolitana. Aunque los casos ocurrieron el mismo día, la Fiscalía señaló que, por ahora, no existe indicio de que estén relacionados entre sí.

La primera alerta corresponde a Alejandra Nohemí, de 16 años, vista por última vez en la colonia Jardines del Río, en el municipio de Guadalupe. Ese mismo día se reportó la desaparición de Leslie Nicole, de 15 años y de nacionalidad estadounidense, quien fue vista por última ocasión en la colonia Barrio La Moderna, en Monterrey.

Lee más: Clausuran en Monterrey un crematorio clandestino oculto como panadería

El tercer caso es el de José Antonio Castro Ortega, de 19 años, cuyo paradero se desconoce desde que salió de la colonia Privada Oasis, en García.

La Fiscalía activó las fichas de búsqueda correspondientes y pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlos. Equipos especializados continúan con las labores de rastreo en campo y el análisis de posibles rutas, contactos y desplazamientos recientes.