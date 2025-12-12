Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Jóvenes emprendedores de Los Cabos dan vida a proyectos con el programa “Impulso Emprendedor”

Creatividad, innovación y liderazgo se reflejan en las propuestas seleccionadas en la edición 2025
Juan Butterfield
12 diciembre, 2025
Ayuntamiento de Los Cabos

Una jornada de evaluación y talento

El programa “Impulso Emprendedor”, impulsado por el Instituto de la Juventud (INJUVE), reunió a decenas de jóvenes con proyectos que buscan consolidarse como fuentes de ingreso y espacios de creatividad.

Durante la jornada, el comité seleccionador revisó cada expediente con detalle, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de las juventudes participantes. El resultado fue un abanico de propuestas que muestran la diversidad y el potencial de Los Cabos.

Categoría Impulso: nuevas ideas en marcha

Entre los proyectos elegidos destacan:

  • Boneless La Hullk de Dulce María Cosio Meza.
  • Hamburguesas y Hotdogs de César Emiliano Velázquez Zuñiga.
  • Creart de Ana Belén Rosales Coronado.
  • Aglae G-Lashes de Stephannie Aglae Labrador García.
  • Arte en Pasta de Mariana Bernal Montoya.
  • Herrería AHO de José Armando Hirales Osuna.

En total, 12 proyectos fueron seleccionados en esta categoría, que busca dar el primer impulso a nuevas ideas.

Categoría Continuidad: proyectos que siguen creciendo

Otros seis emprendimientos avanzaron en la categoría Continuidad, entre ellos:

  • Artesanías Nicol de Itzel Sarahí Díaz Ledezma.
  • Liz Art de Lizbeth Tamayo Sánchez.
  • Luna Verde de Vannia Ramírez Barrios.
  • D’Vance Marketing de Janid Cristina Espinosa Amador.

Estos proyectos ya cuentan con trayectoria y buscan consolidarse en el mercado local.

Más que un concurso, una plataforma

El programa no solo entrega reconocimientos: se convierte en una plataforma de apoyo y visibilidad para jóvenes que desean emprender.

Autoridades del INJUVE destacaron que cada iniciativa refleja liderazgo, visión y compromiso con el desarrollo de Los Cabos, y que el objetivo es seguir fortaleciendo el crecimiento económico y profesional de las juventudes del municipio.

El futuro en manos jóvenes

Con propuestas que van desde la gastronomía hasta el arte y los servicios, la edición 2025 de Impulso Emprendedor confirma que el talento juvenil en Los Cabos está listo para transformar ideas en proyectos reales.

