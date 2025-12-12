Jóvenes emprendedores de Los Cabos dan vida a proyectos con el programa “Impulso Emprendedor”

Una jornada de evaluación y talento

El programa “Impulso Emprendedor”, impulsado por el Instituto de la Juventud (INJUVE), reunió a decenas de jóvenes con proyectos que buscan consolidarse como fuentes de ingreso y espacios de creatividad.

Durante la jornada, el comité seleccionador revisó cada expediente con detalle, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de las juventudes participantes. El resultado fue un abanico de propuestas que muestran la diversidad y el potencial de Los Cabos.

Categoría Impulso: nuevas ideas en marcha

Entre los proyectos elegidos destacan:

Boneless La Hullk de Dulce María Cosio Meza.

de Dulce María Cosio Meza. Hamburguesas y Hotdogs de César Emiliano Velázquez Zuñiga.

de César Emiliano Velázquez Zuñiga. Creart de Ana Belén Rosales Coronado.

de Ana Belén Rosales Coronado. Aglae G-Lashes de Stephannie Aglae Labrador García.

de Stephannie Aglae Labrador García. Arte en Pasta de Mariana Bernal Montoya.

de Mariana Bernal Montoya. Herrería AHO de José Armando Hirales Osuna.

En total, 12 proyectos fueron seleccionados en esta categoría, que busca dar el primer impulso a nuevas ideas.

Categoría Continuidad: proyectos que siguen creciendo

Otros seis emprendimientos avanzaron en la categoría Continuidad, entre ellos:

Artesanías Nicol de Itzel Sarahí Díaz Ledezma.

de Itzel Sarahí Díaz Ledezma. Liz Art de Lizbeth Tamayo Sánchez.

de Lizbeth Tamayo Sánchez. Luna Verde de Vannia Ramírez Barrios.

de Vannia Ramírez Barrios. D’Vance Marketing de Janid Cristina Espinosa Amador.

Estos proyectos ya cuentan con trayectoria y buscan consolidarse en el mercado local.

Más que un concurso, una plataforma

El programa no solo entrega reconocimientos: se convierte en una plataforma de apoyo y visibilidad para jóvenes que desean emprender.

Autoridades del INJUVE destacaron que cada iniciativa refleja liderazgo, visión y compromiso con el desarrollo de Los Cabos, y que el objetivo es seguir fortaleciendo el crecimiento económico y profesional de las juventudes del municipio.

El futuro en manos jóvenes

Con propuestas que van desde la gastronomía hasta el arte y los servicios, la edición 2025 de Impulso Emprendedor confirma que el talento juvenil en Los Cabos está listo para transformar ideas en proyectos reales.