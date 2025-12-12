Jóvenes emprendedores de Los Cabos dan vida a proyectos con el programa “Impulso Emprendedor”
Una jornada de evaluación y talento
El programa “Impulso Emprendedor”, impulsado por el Instituto de la Juventud (INJUVE), reunió a decenas de jóvenes con proyectos que buscan consolidarse como fuentes de ingreso y espacios de creatividad.
Durante la jornada, el comité seleccionador revisó cada expediente con detalle, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de las juventudes participantes. El resultado fue un abanico de propuestas que muestran la diversidad y el potencial de Los Cabos.
Categoría Impulso: nuevas ideas en marcha
Entre los proyectos elegidos destacan:
- Boneless La Hullk de Dulce María Cosio Meza.
- Hamburguesas y Hotdogs de César Emiliano Velázquez Zuñiga.
- Creart de Ana Belén Rosales Coronado.
- Aglae G-Lashes de Stephannie Aglae Labrador García.
- Arte en Pasta de Mariana Bernal Montoya.
- Herrería AHO de José Armando Hirales Osuna.
En total, 12 proyectos fueron seleccionados en esta categoría, que busca dar el primer impulso a nuevas ideas.
Categoría Continuidad: proyectos que siguen creciendo
Otros seis emprendimientos avanzaron en la categoría Continuidad, entre ellos:
- Artesanías Nicol de Itzel Sarahí Díaz Ledezma.
- Liz Art de Lizbeth Tamayo Sánchez.
- Luna Verde de Vannia Ramírez Barrios.
- D’Vance Marketing de Janid Cristina Espinosa Amador.
Estos proyectos ya cuentan con trayectoria y buscan consolidarse en el mercado local.
Más que un concurso, una plataforma
El programa no solo entrega reconocimientos: se convierte en una plataforma de apoyo y visibilidad para jóvenes que desean emprender.
Autoridades del INJUVE destacaron que cada iniciativa refleja liderazgo, visión y compromiso con el desarrollo de Los Cabos, y que el objetivo es seguir fortaleciendo el crecimiento económico y profesional de las juventudes del municipio.
El futuro en manos jóvenes
Con propuestas que van desde la gastronomía hasta el arte y los servicios, la edición 2025 de Impulso Emprendedor confirma que el talento juvenil en Los Cabos está listo para transformar ideas en proyectos reales.
