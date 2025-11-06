Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 6 de Noviembre, 2025
Seguridad

Tres jóvenes de Los Cabos entre los siete abatidos en enfrentamiento en Culiacán

Tres jóvenes de Los Cabos murieron en un enfrentamiento el 28 de octubre en Culiacán, donde siete civiles fueron abatidos y se aseguraron armas y equipo táctico.
Daniela Lara
6 noviembre, 2025
Tres jóvenes de Los Cabos abatidos en Culiacán

IMG: Secretaría de Seguridad de Sinaloa

Tres jóvenes originarios de Los Cabos habrían muerto durante el enfrentamiento armado registrado el 28 de octubre en la zona norte de Culiacán, Sinaloa. Esta información fue difundida por medios de comunicación locales, que identificaron a tres de los siete abatidos como originarios de Baja California Sur.

El choque ocurrió cuando corporaciones estatales y federales realizaban patrullajes en las inmediaciones de Tepuche y Agua Blanca, donde detectaron un campamento con hombres armados. Al aproximarse, los uniformados fueron agredidos a disparos y solicitaron apoyo terrestre y aéreo. En total, se registraron tres ataques consecutivos.

Las autoridades repelieron las agresiones, dejando siete civiles abatidos y asegurando armas largas tipo AK-47, cargadores, cartuchos y equipo táctico. El material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con medios sinaloenses, entre los fallecidos se encontraban los cabeños Juan Daniel “N”, Leandro Alejandro “N” y Jorge Alberto “N”. Otros tres abatidos serían originarios de Guamúchil, mientras que del séptimo no se ha confirmado su procedencia.

