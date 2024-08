Demanda rebasada: Cientos de jóvenes sin lugar en preparatorias de Los Cabos

Este lunes 26 de agosto comienza el nuevo periodo vacacional para dar inicio al ciclo escolar 2024-2025, en el que miles de alumnos regresarán a sus aulas. Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia, señaló que hasta el momento, el nivel medio superior es donde se han detectado más problemas para encontrar un espacio, especialmente para los alumnos de nuevo ingreso, quienes ya han comenzado clases.

Aunque algunos jóvenes han logrado encontrar un lugar, los bachilleratos enfrentan una alta demanda, lo que hace prácticamente imposible que todos los alumnos puedan ingresar. Por ello, López Monje reiteró la necesidad de analizar la posibilidad de crear más centros escolares para atender esta demanda creciente.

“Se han estado comunicando para decirnos que no han encontrado espacio, algunos ya se colocaron en las listas de espera. Como ha sido el propedéutico, han estado yendo a las escuelas. Al parecer unos que no han asistido porque encontraron otro lugar, dejaron espacios y se han ido acomodando. No tenemos el número exacto, pero si tenemos la información porque se han estado comunicando con nosotros para decirnos que ya encontraron espacio en alguna escuela. Planteles como Cbtis, Cecyt, Cetmar; no son muchos alumnos, pero sí han encontrado espacio”.