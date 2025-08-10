Luto en la actuación mexicana: muere Juan Carlos Ramírez a los 38 años

Juan Carlos Ramírez muere a los 38 años por un aneurisma cerebral. El actor, reconocido por sus actuaciones en La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras, Como dice el dicho y Marea de Pasiones, dejó una huella importante en la televisión mexicana.

Su agencia de representación, I Am This, confirmó la noticia a través de redes sociales. La familia expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo y pidió oraciones en este momento de dolor.

Además de su trabajo en la actuación, Juan Carlos Ramírez era arquitecto titulado por la Universidad Iberoamericana. Antes de dedicarse por completo a la televisión, ejerció en el diseño arquitectónico y creó empresas como AHÓ —una marca de ropa artesanal— y Lumpira.

La muerte de Juan Carlos Ramírez conmovió al público y a sus colegas. Amigos y compañeros de trabajo lo describen como un artista apasionado, un profesional disciplinado y una persona de gran calidad humana. Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes lo conocieron y en las producciones donde participó.