Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 10 de Agosto, 2025
HomeEspectáculosLuto en la actuación mexicana: muere Juan Carlos Ramírez a los 38 años
Espectáculos

Luto en la actuación mexicana: muere Juan Carlos Ramírez a los 38 años

Juan Carlos Ramírez muere a los 38 años debido a un aneurisma cerebral. El actor destacó en producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Rosario Tijeras.
Brenda Ireri Yáñez
10 agosto, 2025
0
4
Juan Carlos Ramírez, actor de La Rosa de Guadalupe

Fotografía Tribuna de México

Juan Carlos Ramírez muere a los 38 años por un aneurisma cerebral. El actor, reconocido por sus actuaciones en La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras, Como dice el dicho y Marea de Pasiones, dejó una huella importante en la televisión mexicana.

Su agencia de representación, I Am This, confirmó la noticia a través de redes sociales. La familia expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo y pidió oraciones en este momento de dolor.

Además de su trabajo en la actuación, Juan Carlos Ramírez era arquitecto titulado por la Universidad Iberoamericana. Antes de dedicarse por completo a la televisión, ejerció en el diseño arquitectónico y creó empresas como AHÓ —una marca de ropa artesanal— y Lumpira.

La muerte de Juan Carlos Ramírez conmovió al público y a sus colegas. Amigos y compañeros de trabajo lo describen como un artista apasionado, un profesional disciplinado y una persona de gran calidad humana. Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes lo conocieron y en las producciones donde participó.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEspectáculosMuere actor
Articulo anterior

Ayuntamiento de Los Cabos se declara listo para la parte crítica de ...

Siguiente articulo

Sectur impulsa Estrategia Nacional para fortalecer Pueblos Mágicos con enfoque sostenible e ...