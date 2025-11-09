Juan Gabriel rompe récord con proyección de su concierto en el Zócalo

Juan Gabriel volvió a llenar el Zócalo de la Ciudad de México. Más de 170 000 personas se reunieron para disfrutar de forma gratuita la proyección de su histórico concierto en el Palacio de Bellas Artes de 1990.

La imagen de la plancha de la plaza inundada por seguidores de distintas generaciones reafirma la vigencia del “Divo de Juárez”. El evento fue organizado por la plataforma Netflix en alianza con el gobierno capitalino.

Una experiencia única en el Zócalo

La proyección inició a las 20:00 horas, según reportes oficiales, y contó con material restaurado del concierto de Bellas Artes. Miles de asistentes corearon éxitos como Amor eterno y Querida, mientras luces de teléfonos móviles iluminaban la noche como un gran espectáculo colectivo.

Un récord para Netflix y la Ciudad de México

El evento no solo celebró la música de Juan Gabriel, también rompió un récord global de asistencia para un evento presencial de Netflix.

La puesta en escena gratuita permitió que Juan Gabriel trascendiera su tiempo y espacio, congregando una multitud que hizo del Zócalo un escenario simbólico una vez más.

Impacto cultural de un icono mexicano

La proyección reafirmó la relevancia del artista mexicano en la cultura popular. Juan Gabriel, quien murió en agosto de 2016, sigue siendo un eje de identidad para varias generaciones.



Este tipo de homenajes visuales demuestran que su legado vive y conecta con públicos masivos.