¿Juan Gabriel está vivo? Martha Figueroa asegura que habla con él

¡Dice que sigue vivo y que incluso habla con él! A más de ocho años de la muerte de Juan Gabriel, las teorías sobre que su fallecimiento fue una farsa continúan vigentes. Incluso hay quienes afirman tener contacto con él, como es el caso de la periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien recientemente reveló que tiene pruebas de que el cantante sigue con vida.

Resulta que, en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la conductora mencionó que comenzó a investigar esta posibilidad, tras notar una serie de inconsistencias en torno a su deceso. La primera de estas situaciones fue durante su velorio, donde relató que nadie pudo tener acceso al cuerpo, ni siquiera su propia familia o la funeraria, ya que supuestamente todo se manejó de manera muy hermética.

“Un señor de la funeraria me dijo que algo pasaba con Juan Gabriel porque a los muchachos de la funeraria no los han dejado cargar la urna, nadie la puede tocar. Y no fue un chismoso cualquiera, fue alguien importante”, dijo.

La segunda razón que la hizo sospechar sobre toda esta teoría conspirativa, la cual asegura que no es una tontería y que se basa en cosas sustanciales para afirmar abiertamente que sigue vivo, es que la herencia del “Divo de Juárez” no ha sido repartida porque, según ella, considera que su familia es consciente de que él sigue con vida.

“El manejo funerario es anormal, sobre todo por ser en Estados Unidos. No se ha hecho nada con su herencia, ahí sigue después de siete años y no la han repartido porque saben que ahí anda”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que asegura tener contacto y recibir llamadas del mismísimo cantante, quien afirma que le dice cosas que solo Juan Gabriel sabría, nadie más, ni siquiera su exgerente, Joaquín Muñoz.

“Como dos años después de que murió llega un mensaje y me dice: ‘Hola, Martha. Soy Alberto’. Empezamos a platicar, no muy seguido, me falta verlo para decir 100 por ciento”.

Un ejemplo que puso fue que el día que murió Diego Verdaguer, según relata, esta supuesta persona le mandó una canción inédita que ambos artistas grabaron, pero nunca salió a la luz.

“Se muere alguien y me manda canción que hizo con él, foto. Ahora que se murió Diego Verdaguer me dijo: ‘tenía esta canción que no sacamos’”.

Según la periodista, esta serie de cosas, la han hecho creer que el intérprete de “Hasta que te conocí”, sigue en este mismo plano. Sin embargo, menciona que para corroborarlo al cien porciento, tendría que verlo personalmente.