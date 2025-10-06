Juan Osorio y Eva Daniela se casan: Así fue la lujosa ceremonia y su hijo Emilio les dio una serenata

Unieron sus vidas en matrimonio Juan Osorio y la actriz Eva Daniela este fin de semana, en un enlace nupcial catalogado por los medios especializados como un evento espectacular. La exclusiva de la celebración se desarrolló bajo un clima de gran emotividad y captó de inmediato la atención en plataformas digitales. El productor de telenovelas y su ahora esposa sellaron su relación de años a pesar de la significativa diferencia de edad que existe entre ambos.

La lujosa celebración

La esperada ceremonia se concretó la tarde del sábado 4 de octubre de 2025, un año después de que la pareja anunciara su compromiso. El evento se llevó a cabo en una lujosa hacienda en México. Las fuentes indicaron que el lugar específico se ubicó en el estado de Guanajuato, cerca de León, que es la tierra natal de Eva Daniela, aunque otros reportes señalaron que la hacienda se localizaba en Jalisco.

La unión fue muy mediática debido a la diferencia de edad, que se acerca a las cuatro décadas. El productor Juan Osorio tiene 67 años (o 68 años), mientras que Eva Daniela tiene 29 años (o 30 años). La pareja celebró ante más de 120 invitados, incluyendo familiares, amigos cercanos y figuras del mundo del entretenimiento.

Promesas de amor y la presencia de la Virgen de Guadalupe

El momento cumbre de la ceremonia fue el emotivo intercambio de promesas, donde la pareja se dedicó palabras cargadas de sentimiento. Juan Osorio, visiblemente conmovido, se dirigió a su esposa, enfatizando la seriedad de su compromiso. “No puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes”, declaró el productor.

Por su parte, Eva Daniela respondió con una voz entrecortada por la emoción, reafirmando su lealtad incondicional. La actriz prometió: “Voy a cuidarte, a respetarte, a protegerte en cualquier circunstancia y sobre todo a darte mucho amor”. La juez de la ceremonia les pidió a los recién casados “ser el lugar seguro al que todos los días quieran regresar”.

Serenata de su hijo Emilio Osorio e invitados famosos

La celebración incluyó una emotiva serenata a cargo de Emilio Osorio, hijo que el productor tuvo con Niurka Marcos. El joven cantante dedicó a la pareja su éxito “Sí o sí”, tema de la telenovela El amor no tiene receta. Además, los recién casados disfrutaron de un baile especial con la canción ‘Destino o casualidad’ de Melendi.

Tras el acto civil ante el juez, los novios sorprendieron a sus invitados al llegar al banquete al ritmo de ‘Volare’ de Gipsy Kings. Para animar la fiesta, la banda La Sonora Santanera puso el ambiente musical a los asistentes.

Entre las celebridades presentes en la gran fiesta destacaron Livia Brito, Catherine Siachoque, Ana Belena y el actor venezolano Daniel Elbittar. Los asistentes también presenciaron un espectáculo de fuegos artificiales que iluminaron la noche.