Juan Ramón de la Fuente solicitará licencia a la SRE por motivos de salud

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, solicitará licencia para ausentarse de su cargo durante aproximadamente dos meses, debido a una necesaria cirugía de espalda que ya no puede posponer, según confirmaron fuentes cercanas a su equipo de trabajo.

De acuerdo con versiones difundidas por el periodista Óscar Zúñiga, Juan Ramón de la Fuente enfrenta problemas en la columna desde hace varios años, aunque había postergado el procedimiento quirúrgico por la dinámica y responsabilidad de sus funciones como canciller. Sin embargo, su condición médica habría avanzado al punto de requerir atención inmediata.

Desde principios de noviembre, el funcionario informó a colaboradores cercanos sobre la situación y sobre la posibilidad de ausentarse temporalmente de la dependencia. La decisión fue formalizada recientemente, confirmando que el servicio exterior mexicano operará con ajustes mientras completa su recuperación.

Durante su ausencia, Roberto Velasco quedará como encargado de despacho en la SRE, a fin de garantizar la continuidad en las gestiones diplomáticas, negociaciones multilaterales y relaciones bilaterales que se encuentran en curso. La designación fue comunicada internamente como parte del proceso de transición temporal.

Roberto Velasco, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, ha sido uno de los perfiles de mayor peso en la política exterior mexicana en los últimos años. Desde 2020, coordina la agenda para América del Norte, encabezando negociaciones de alto nivel en temas como seguridad, economía, movilidad humana y frontera.

Antes de asumir ese rol, Velasco fungió como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2018 y 2020. Su experiencia académica y gubernamental incluye trabajo en la ciudad de Chicago, donde colaboró en la oficina del alcalde y fue editor en jefe de la revista Chicago Policy Review.

Además, ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal, estatal y local, lo que fortalece su posición para mantener la operación diplomática mientras Juan Ramón de la Fuente se recupera de la intervención quirúrgica.